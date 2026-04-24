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Matériaux de construction Holcim en phase de consolidation début 2026

ATS

24.4.2026 - 07:24

Le mastodonte des matériaux de construction Holcim a accusé un tassement tant de ses recettes que de sa rentabilité au premier trimestre. Les désengagements du Nigeria, de Jordanie et d'Irak ont amenuisé le périmètre d'activités.

Le cimentier vise une amélioration de sa marge cette année (archives).
Le cimentier vise une amélioration de sa marge cette année (archives).
ATS

Keystone-SDA

24.04.2026, 07:24

24.04.2026, 07:26

Ce dernier regagnera néanmoins de l'embonpoint, avec de récentes acquisitions au Mexique et en Colombie.

Le chiffre d'affaires a reculé de 4,8% à 3,53 milliards de francs, ou progressé de 3,9% en termes organiques. A noter que la base de comparaison avait déjà été apurée des effets de périmètres.

La marge opérationnelle avant charges d'intérêts et impôts (Ebit) a fondu d'une nonantaine de points de base à 12,2%, pour un résultat afférent élagué de plus d'un dixième à 431 millions, indique un compte-rendu diffusé vendredi.

La performance demeure néanmoins confortablement supérieure aux projections des analystes consultés par AWP. Les revenus ne devaient ainsi guère dépasser 3,44 milliards, la marge Ebit récurrente 12,0% et l'excédent lié 417 millions.

La direction laisse toujours augurer fin février une croissance organique de 3 à 5% des ventes, assortie d'une progression de 8 à 10% de l'excédent récurrent. Le flux de trésorerie disponible doit avoisiner 2 milliards de francs, contre 2,15 milliards en 2025.

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