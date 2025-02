Le géant zougois des matériaux de construction Holcim se montre confiant pour l'exercice en cours, malgré des recettes en berne et une rentabilité mitigée en 2024, qui ne l'empêchent pas de choyer ses actionnaires. La scission et la cotation à New York de son unité nord-américaine, sous le nom d'Amrize, se précise.

Le PDG Miljan Gutovic s'exprime lors de la conférence de presse de bilan du fabricant de matériaux de construction Holcim à Zurich, enregistrée le vendredi 28 février 2025. (KEYSTONE/Ennio Leanza) KEYSTONE

Keystone-SDA, vj ATS

Alors que les activités nord-américaines seront autonomisées d'ici juin, privant le groupe zougois de plus de 10 milliards de francs de recettes, le directeur général Miljan Gutovic table sur «de solides résultats» en Europe pour l'exercice en cours, a-t-il expliqué vendredi à l'agence AWP.

L'an dernier, les ventes sur le Vieux continent ont diminué de 1,2% à 7,2 milliards de francs, quand celles réalisées outre-Atlantique ont reculé de plus de 5% à 6,4 milliards. Le groupe assure s'être invité dans plus de 200 projets d'infrastructures en Amérique du Nord pour les prochaines années. Le patron a ajouté ne pas être concerné par les nouvelles taxes douanières américaines, en vertu d'une production locale.

Holcim compte aussi poursuivre ses acquisitions en 2025. Après 27 rachats l'an passé, le groupe en vise quinze à vingt, avant tout en Europe et en Amérique latine, qui a représenté 2,8 milliards de ventes du groupe en 2024. Celles en Asie, Moyen-Orient et Afrique ont fondu de presque 10% à 3,6 milliards, mais le groupe fait état de bonnes perspectives en Australie et d'une reprise des prix en Chine.

Le chiffre d'affaires annuel a totalisé 26,41 milliards de francs, en recul de 2,2%. Les ventes de ciment, de granulats et de béton prêt à l'emploi ont décru, quand celles de la division Solutions & produits, qui comprend par exemple des additifs pour mortiers et béton ou encore des enduits, ont progressé.

Améliorer encore la marge Ebit

En 2025, l'entreprise mise sur une croissance des ventes autour de 5% en monnaies locales, après un gain de seulement 1,3% en 2024. Elle compte sur une progression supérieure à la moyenne de l'Ebit, qui a dépassé les 5 milliards de francs l'an passé et sur une nouvelle augmentation de la marge afférente. Celle-ci a crû à 19,1% l'an dernier, après 17,6%.

Holcim s'abstient d'objectifs en matière de bénéfice net, ressorti en baisse de 4,4% à 2,93 milliards. Les actionnaires auront tout de même droit à un dividende à 3,10 francs par action, après 2,80 francs.

La multinationale a déposé un formulaire auprès du régulateur boursier américain Sec fournissant les informations sur Amrize, son unité nord-américaine, qu'elle compte coter aux Etats-Unis mais aussi sur SIX d'ici juin. Le conseil d'administration de l'entreprise sera composé de dix membres, dont Jan Jenisch, qui assumera la double casquette de directeur général et de président de l'organe de direction.

En 2024, Amrize a généré 11,7 milliards de dollars de revenus, un résultat d'exploitation avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (Ebitda) ajusté de 3,2 milliards et une marge correspondante de 27%.

Holcim prévoit une journée des investisseurs d'Amrize le 25 mars à New York et d'Holcim le 28 mars à Zurich. Les détenteurs d'actions du géant zougois se prononceront sur l'opération lors de l'assemblée générale du 14 mai. Ils voteront aussi sur les nominations d'Adolfo Orive, à la tête de Tetra Pak, et de Sven Schneider, chef des finances d'Infineon, au conseil d'administration. Ils sont appelés à remplacer Hanne Sorensen, Jan Jenisch et Jürg Oleas, qui rejoindra aussi le conseil de surveillance d'Amrize.

Les analystes ont salué la copie 2024, notamment la force des flux de liquidités libres qui ont grossi à 3,80 milliards, après 3,70 milliards l'année précédente, et les perspectives 2025.

Vers 11h25, l'action Holcim prenait 2,7% à 98,26 francs, conservant la tête d'un SMI en léger recul de 0,04%.