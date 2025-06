Suite à l'externalisation d'Amrize, Holcim a mis en place une nouvelle structure de direction, articulée autour de trois régions clés: Europe, Amérique latine et Asie, Moyen-Orient & Afrique. Les résultats trimestriels passés ont été adaptés en conséquence.

Keystone-SDA ATS

Chaque segment régional regroupe désormais l'ensemble des lignes de produits, notamment Building Materials, qui comprend les activités liées au ciment et aux granulats et Building Solutions, qui couvre les systèmes de construction, le béton et les revêtements, indique lundi dans un communiqué le géant zougois des matériaux de construction.

Dans le cadre de cette réorganisation, Holcim a adapté ses résultats passés selon la norme IFRS. Par conséquent, les chiffres trimestriels 2024 et du premier trimestre 2025 intègrent désormais ces changements. L'Azerbaïdjan, auparavant rattaché au segment Europe, est désormais intégré à la région Asie, Moyen-Orient & Afrique. Les activités nord-américaines, suite à leur scission, ont été comptabilisées comme des activités abandonnées.

Sous sa nouvelle forme, le cimentier zougois a réalisé un chiffre d'affaires de 3,70 milliards de francs au premier trimestre 2025, soit 0,5% de moins que l'année précédente. Il estime son résultat opérationnel (Ebit) à 485 millions, contre 454 millions au premier trimestre 2024.