La Suisse a perdu du terrain l'an dernier en tant que centre transfrontalier de gestion des capitaux privés, Hong Kong la rattrapant au premier rang mondial, selon une étude de Boston Consulting Group (BCG) publiée mercredi. Tous deux ont attiré des fonds privés transfrontaliers à hauteur de 2900 milliards de dollars.

Hong Kong a consolidé son rôle en tant que point d'accès de la Chine aux marché mondial des capitaux. imago/CHROMORANGE

Keystone-SDA ATS

Ce changement historique reflète la croissance plus rapide de la captation de capitaux transfrontaliers dans l'ex-colonie britannique, l'expansion s'étant fixée à 107%, contre 7,6% pour la Suisse, selon les auteurs de l'étude. L'augmentation plus sensible observée à Hong Kong reflète d'une part l'arrivée de fonds de Chine continentale, lesquels ont représenté pas moins de 60% des actifs sous gestion. De plus les marchés boursiers y sont restés vigoureux, dopés par de nombreuses nouvelles cotations.

Hong Kong a consolidé son rôle en tant que point d'accès de la Chine aux marché mondial des capitaux. D'ici à 2030, une croissance annuelle de 9% y est attendue, le total des fonds transfrontaliers devant alors atteindre 4600 milliards de dollars, selon BCG.

Ayant pour sa part affiché une croissance de 7,6% en 2025, la Suisse demeure au rang des principaux centres mondiaux pour les capitaux privés – et gagne même en importance en tant que valeur refuge mondiale.

Essentiellement orientée vers une clientèle d'Europe de l'Est, son exposition aux marchés en forte progression y est certes moindre, mais ce positionnement présente aussi des avantages, la Suisse s'affirmant dans un environnement géopolitique instable. BCG anticipe à l'horizon 2030 une hausse annuelle de 6% à 4000 milliards de dollars.

Singapour grimpe sur la 3e marche du podium, avec des fonds transfrontaliers atteignant 2100 milliards de dollars en 2025 (+10,3%), la cité-Etat d'Asie du Sud-Est étant suivie par les Etats-Unis (1600 milliards/ +7,7%), la Grande-Bretagne (1000 milliards/ +7%), ainsi que les îles anglo-normandes et l'île de Man (800 millions/+6,5%). Les dix premiers centres réunissent 80% du total, une concentration, qui si elle n'est pas nouvelle, tend à s'intensifier.

Patrimoine financier global en hausse

Le patrimoine financier total en Suisse devrait continuer de croître. Selon BCG, il a atteint 4200 milliards de dollars en 2025 et devrait se hisser à 5100 milliards à l'horizon 2030. La Suisse afficherait ainsi l'un des taux de croissance les plus élevés d'Europe occidentale.

À l'échelle mondiale, le patrimoine financier a augmenté de 10,7% en 2025 pour atteindre 333'000 milliard de dollars, soit la plus forte progression depuis 2021. Cette évolution s'explique notamment par la hausse des marchés actions ainsi que par la forte demande d'or dans un contexte de tensions géopolitiques, indique le rapport.