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Tourisme HotellerieSuisse redoute l’impact du conflit au Moyen-Orient cet été

ATS

23.4.2026 - 14:56

L'hôtellerie subit déjà les conséquences du conflit au Moyen-Orient, enregistrant des annulations ainsi qu'une baisse des nouvelles réservations pour la saison d'été. La clientèle a également tendance à réserver à plus court terme.

Les hôtels urbains sont particulièrement affectés par les annulations et la réticence à passer des nouvelles réservations (archives).
Les hôtels urbains sont particulièrement affectés par les annulations et la réticence à passer des nouvelles réservations (archives).
ATS

Keystone-SDA

23.04.2026, 14:56

23.04.2026, 15:04

Afin de parvenir à ces conclusions, la faîtière HotellerieSuisse a mené une enquête entre le 27 mars et le 7 avril à laquelle ont répondu 268 membres sur un total de quelque 2000 établissements affiliés, indique jeudi l'association.

Près de deux tiers des sondés affirment être satisfaits ou très satisfaits de la saison hivernale 2025/2026, surtout pour ceux établis dans l'espace alpin. Les conditions d'enneigement difficiles n'ont visiblement pas terni le bilan, grâce à de nouvelles offres alternatives. «Les résultats montrent que ces investissements visant à renforcer l'attractivité tout au long de l'année portent leurs fruits», affirme Martin von Moos, président d'HotellerieSuisse, cité dans le communiqué.

Le secteur reste néanmoins confronté aux défis structurels que sont la pénurie de main-d'oeuvre qualifiée et la hausse des coûts salariaux, note la faîtière. La hausse des charges a contraint une partie des établissements à adapter les prix.

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A plus court terme, le principal défi à relever sera le conflit au Moyen-Orient, dont les effets se font déjà ressentir. Les hôtels urbains sont particulièrement affectés par les annulations et la réticence à passer des nouvelles réservations. La guerre a entraîné «d'importantes perturbations du trafic aérien international aux principaux hubs de la région du Golfe», essentiels pour relier la Suisse aux marchés d'Asie et d'Océanie.

Il faut ajouter à cela un changement du comportement des voyageurs, plutôt enclins à réserver à la dernière minute en raison de l'incertitude, de l'augmentation des frais de voyage et d'un besoin accru de sécurité. La clientèle asiatique, mais également celle en provenance des Etats-Unis, sont particulièrement concernées par cette tendance. Les établissements, pour leur part, sont confrontés à des problèmes de planification accrus, déplore l'association. HotellerieSuisse souligne ainsi l'importance de diversifier la clientèle. «De bons chiffres ne sont pas synonymes de stabilité», résume M. von Moos.

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