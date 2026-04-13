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Blocus énergétique Iberia suspend ses vols vers Cuba

ATS

13.4.2026 - 17:17

La compagnie aérienne espagnole Iberia a annoncé lundi la suspension de ses vols vers Cuba «en raison de la situation» et «des problèmes d'approvisionnement» sur l'île, sous le coup d'un blocus énergétique imposé par les Etats-Unis depuis janvier.

La compagnie aérienne espagnole Iberia a annoncé lundi la suspension de ses vols vers Cuba. (archive)
La compagnie aérienne espagnole Iberia a annoncé lundi la suspension de ses vols vers Cuba. (archive)
ATS

Keystone-SDA

13.04.2026, 17:17

13.04.2026, 17:25

Le service est «temporairement suspendu à partir de juin jusqu'à fin octobre et si les conditions s'améliorent», les vols pourront reprendre en novembre, a indiqué un porte-parole du groupe à l'AFP, qui a aussi évoqué «la faible demande» des voyageurs.

Depuis février, tous les avions Iberia décollant de Cuba sont contraints de faire «une escale technique à Saint-Domingue, en République Dominicaine afin de faire le plein», a-t-il aussi ajouté.

Air France avait annoncé en mars la suspension au moins jusqu'à la mi-juin de ses vols vers La Havane en raison de la pénurie de kérosène sur l'île. D'autres compagnies aériennes internationales avaient déjà annoncé la suspension de leur desserte quelques semaines plus tôt.

L'île est confrontée depuis des années à une crise économique et énergétique, mais celle-ci a été exacerbée par la suspension en janvier de l'approvisionnement en pétrole brut en provenance du Venezuela après la capture de son président, Nicolas Maduro, par les Etats-Unis.

Depuis, le président américain, Donald Trump, empêche les exportations de pétrole vers Cuba (alors que le Venezuela était le principal allié régional de La Havane) et menace également de représailles les pays qui expédient du brut vers l'île.

Cette pénurie de carburant frappe des secteurs vitaux de l'économie cubaine, comme le tourisme, la production de nickel et celle de tabac. Elle a contraint le gouvernement à adopter un plan d'urgence qui prévoit un rationnement drastique de l'essence.

L'île a en outre subi plusieurs coupures de courant nationales depuis octobre 2024.

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