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Pharma Idorsia: Jean-Paul Clozel reprend le rênes de la direction

ATS

16.3.2026 - 09:19

Jean-Paul Clozel reprend du service comme directeur général d'Idorsia, à titre intérimaire et pour palier au départ subit mais consensuel de Srishti Gupta.

Jean-Paul Clozel avait déjà assumé la direction d'Idorsia de 2017 à 2024, après avoir piloté la vente des activités commerciales de son aïeule Actelion à Johnson&Johnson. (archive)
Jean-Paul Clozel avait déjà assumé la direction d'Idorsia de 2017 à 2024, après avoir piloté la vente des activités commerciales de son aïeule Actelion à Johnson&Johnson. (archive)
ATS

Keystone-SDA

16.03.2026, 09:19

16.03.2026, 09:21

L'épouse du patron de Novartis avait succédé en juillet 2025 à l'ancien trésorier au long cours André Müller, qui avait lui-même officié à ce poste pendant à peine plus d'un an.

Srishti Gupta se retirera également du conseil d'administration d'Idorsia, qu'elle avait intégré en 2021, précise un communiqué diffusé lundi.

Fondateur avec son épouse Martine d'Idorsia, Jean-Paul Clozel en occupe déjà le fauteuil de président depuis la fondation de l'entreprise en 2017, sur la base du portefeuille de recherche d'Actelion. Les activités commerciales de l'ancien fleuron biotechnologique de la Bourse suisse avaient alors été cédées au béhémoth new-jersiais Johnson&Johnson pour quelque 30 milliards de dollars.

Jean-Paul Clozel a au demeurant déjà assumé la direction générale d'Idorsia, de sa création jusqu'en 2024.

Recherche candidat aguerri

L'ensemble de l'organe de surveillance sera en outre appelé à soutenir l'équipe de direction restante aussi longtemps que durera le processus de recrutement d'un nouveau timonier titulaire. Le candidat idéal doit justifier d'une «vaste expérience de gestionnaire tant pharmaceutique que commercial», souligne Jean-Paul Clozel, cité dans la publication.

Idorsia fait face à des difficultés de trésorerie, qu'elle s'efforce de contenir depuis 2023 au prix de restructurations, cessions d'actifs et recherche active de financements.

La société d'Allschwil a ainsi continué à réduire la dépense l'an dernier. Insuffisante pour renouer avec les chiffres noirs, la mesure a – parallèlement à une multiplication par deux des recettes – contribué à réduire le déficit net de plus de moitié à 112 millions de francs.

Le personnel de l'entreprise en a souffert, les effectifs passant de 689 collaborateurs fixes fin 2024 à 487 douze mois plus tard. A l'été 2023, Idorsia recensait encore quelque 1300 employés.

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