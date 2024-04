Un magasin Ikea ouvrira ses portes le 17 avril à Riddes (VS), après une année de travaux. L’entreprise suédoise a investi plus de 100 millions de francs dans son dixième magasin en Suisse, et y emploiera quelque 200 personnes.

Le premier magasin Ikea en Valais ouvrira officiellement ses portes le 17 avril à Riddes. ATS

ATS

Ikea a acquis une parcelle de 49'000 mètres carrés dans la commune valaisanne de Riddes en février 2018. Une fois les diverses étapes du projet de construction franchies, elle pose la première pierre de son chantier valaisan cinq ans plus tard, en mars 2023.

«Environ 50% des 300 professionnels qui ont travaillé sur le chantier sont originaires de la région. Pour l'exploitation du magasin, nous travaillons principalement avec des entreprises locales ou des entreprises qui ont une succursale en Valais «, a précisé à Keystone-ATS Alexandre Lahaye, Market Manager d'Ikea Riddes.

La surface de vente du nouveau magasin de meubles s'étend sur quelque 23'000 mètres carrés, sur deux étages. Les panneaux photovoltaïques installés sur le toit occupent une surface d'environ 3900 mètres carrés. «Le système couvrira 40% de la consommation d’électricité du magasin, et grâce à cet approvisionnement supplémentaire, 100% de la consommation d’énergie sera assurée par des sources renouvelables», relève Alexandre Lahaye.

«Plus de 6500 candidats»

Environ 200 personnes sont employées dans les différents secteurs du magasin, dont la plupart occupent leurs postes depuis février. « Nous avons entamé le processus de recrutement en septembre 2023. L'intérêt et le nombre de candidatures ont largement dépassé nos attentes; au total, notre équipe de recrutement a dû filtrer plus de 6500 candidats», précise Alexandre Lahaye.

Ikea Riddes espère accueillir dans son nouveau magasin jusqu’à un million de clients par an, indique Janie Bisset, CEO d'Ikea Suisse. L'entreprise fondée par le Suédois Ingvar Kamprad compte neuf autres magasins dans le pays, dont deux en Suisse romande, à Aubonne (VD) et à Vernier (GE).

vs, ats