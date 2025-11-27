  1. Clients Privés
Chiffre d'affaires en recul de 2,3% Ikea Suisse a vu ses ventes annuelles baisser

ATS

27.11.2025 - 06:44

La filiale helvétique du géant suédois de l'ameublement Ikea a bouclé son exercice 2024/2025 (clos fin août) sur un recul des recettes. Elle assure que la demande en ligne et pour les objets de seconde main a augmenté.

Le chiffre d'affaires d'Ikea Suisse a reculé de près de 2,3% sur un an. Ici, le magasin d'Aubonne. (archive)
Le chiffre d'affaires d'Ikea Suisse a reculé de près de 2,3% sur un an. Ici, le magasin d'Aubonne. (archive)
ATS

Keystone-SDA

27.11.2025, 06:44

27.11.2025, 07:08

Le chiffre d'affaires d'Ikea Suisse a reculé de près de 2,3% à 1,21 milliard de francs, selon le communiqué paru jeudi. La directrice générale citée dans le document, Janie Bisset, se réjouit tout de même de «l'augmentation du nombre de visiteurs dans les magasins d'ameublement, la fréquentation accrue dans les restaurants, la part croissante des ventes en ligne et une demande accrue pour les offres de seconde main et divers services».

Les ventes sur internet ont ainsi représenté 28,8% du chiffre d'affaires total, après 27,5% en 2023/2024. Le nombre de visiteurs en magasins a crû de 2,5% à 13,85 millions de personnes. Quant à la seconde main, 37'952 produits ont été revendus, soit le double par rapport à 2024.

Pour 2026 la société sise dans la commune argovienne de Spreitenbach prévoit d'étoffer son réseau de casiers de retrait (click & collect) à Widnau (Saint-Gall), Anières (Genève) et Berne. C'est aussi dans la capitale qu'a ouvert un studio de planification en octobre.

