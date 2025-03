Il y a 20 ans, le 22 mars 2005, Lufthansa prenait sous son aile sa concurrente Swiss. Ce rachat a sans doute sauvé de la faillite la compagnie helvétique. Celle-ci a ensuite pris son envol. Lufthansa veut réitérer son «coup» aujourd'hui avec Ita, la successeure d'Alitalia.

Le secteur aérien helvétique a connu une période dramatique au début du siècle: après des années d'expansion ruineuse, les avions de Swissair sont cloués au sol durant deux jours, au début octobre 2001, faute de liquidités. C'est le «grounding». L'activité aérienne reprend grâce à un crédit de sauvetage de 450 millions.

A la fin mars 2002, Swissair, ex-fierté nationale, cesse ses activités et laisse la place à la nouvelle compagnie Swiss. La nouvelle compagnie peut prendre son envol grâce à une aide de 1,7 milliard de francs de la Confédération, ainsi qu'au soutien du canton de Zurich et de plusieurs banques cantonales.

L'impact des compagnies «low cost»

Mais après trois ans, la situation était toujours difficile pour Swiss, victime notamment de la concurrence des compagnies à bas coût comme Ryanair ou Easyjet. Avec l'arrivée des «low cost», les compagnies établies perdaient en deux mois près de la moitié de leur clientèle.

Les restructurations ont permis de réduire les pertes. Mais Swiss accumulait malgré tout des centaines de millions de francs de déficit: 980 millions en 2002, 687 millions en 2003 et encore 140 millions en 2004.

Pour les spécialistes, seul un rachat pouvait sortir Swiss de la crise. Le dimanche 13 mars 2005, c'est le coup de théâtre: après des mois de spéculations, le groupe Lufthansa – l'une des plus grandes compagnies aériennes du monde – annonce la reprise de Swiss. L'affaire est scellée le 22 mars suivant: la compagnie à croix blanche devient une filiale à 100% de Lufthansa.

Lufthansa, une «garantie»

«A l'époque, Lufthansa était une sorte de garantie pour la population et les passagers, qui avaient perdu confiance après le grounding», explique l'expert de l'aviation Andreas Wittmer à l'agence AWP. Les clients avaient accès au réseau global de la compagnie allemande et obtenaient de meilleures correspondances.

L'appartenance au groupe allemand a eu des avantages pour Swiss: achat d'avions en commun, développement de l'équipement des cabines, accès à de nouvelles technologies, par exemple pour le carburant durable.

La compagnie suisse est aussi entrée dans la Star Alliance, conduite par Lufthansa, ce qui lui a permis de réduire ses coûts et d'offrir à ses clients un plus grand réseau, avec davantage de destinations et des fréquences plus élevées.

Pour le ministre des finances de l'époque Hans-Rudolf Merz, c'était la meilleure solution possible. La Confédération n'a reçu à aucun moment une offre plus attractive que celle de Lufthansa, a dit l'élu PLR après le rachat. Selon lui, faire cavalier seul n'aurait guère conduit au succès, car les synergies réalisées grâce à Lufthansa ne se seraient pas concrétisées.

Un prix dépendant du succès

Les critiques n'ont pourtant pas manqué face au «bradage» à l'étranger d'une compagnie sauvée grâce à des milliards d'argent public. Dans les faits, les grands actionnaires de Swiss n'ont d'abord pas reçu d'argent. Ils pouvaient espérer une indemnisation future pour autant que la compagnie se développe mieux que la concurrence.

Trois ans plus tard, c'est l'heure des comptes: le prix final du rachat s'élève à 339 millions de francs, dont quelque 64 millions reviennent à la Confédération.

Avec le recul, on se rend compte que c'est un prix «très faible», estime Andreas Wittwer, de l'Université de St-Gall. Mais il faut se poser la question de ce qui serait advenu sans cette reprise: «peut-être que Swiss n'existerait tout simplement plus».

Une compagnie «premium»

Dès le début, les managers allemands ont décidé que Swiss devait rester une compagnie «premium». «Swiss reste Swiss – même avec Lufthansa», affirmait le président du conseil d'administration du groupe allemand Wolfgang Mayrhuber au moment du rachat.

Des voix s'inquiétaient en Suisse d'un possible transfert du trafic de Zurich vers Munich ou Francfort. Mais c'est le contraire qui s'est produit: Swiss est devenue la compagnie la plus rentable du groupe, dépassant même en quelques années l'ancienne Swissair.

La compagnie se démarque au sein du groupe Lufthansa par son caractère suisse ("swissness") et peut ainsi exiger des prix plus élevés d'une clientèle suisse à fort pouvoir d'achat.

Forte croissance

L'an dernier, Swiss a réalisé le meilleur résultat de son histoire, avec 5,3 milliards de francs de chiffre d'affaires et un bénéfice opérationnel de 718,5 millions de francs. Elle emploie désormais près de 8600 collaborateurs et transporte 16,5 millions de passagers à bord de ses 88 appareils.

Direction l'Italie

Lufthansa espère faire aussi bien avec la compagnie italienne Italia Trasporto Aereo (Ita). Après des années de négociations, elle a acquis en janvier 41% de la successeure d'Alitalia – le plus grand rachat de l'histoire du groupe allemand. La prise de contrôle totale est prévue d'ici 2033 pour 829 millions d'euros.

Pour les experts, le cas d'Ita est toutefois différent de celui de Swiss. Durant des décennies, Alitalia, puis Ita, ne sont pas parvenues à faire des bénéfices. L'influence de l'Etat a empêché l'entreprise de se développer selon les conditions du marché, souligne Andreas Wittwer.

Lufthansa a toutefois une certaine expérience dans l'intégration d'autres compagnies. Cinq compagnies nationales figurent au sein du groupe: l'Allemande Lufthansa, la Suisse Swiss, l'Autrichienne Austrian, la Belge Brussels Airlines et l'Italienne Ita.