Il y a 30 ans, la naissance de Novartis transformait Bâle

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Pharma Il y a 30 ans, la naissance de Novartis transformait Bâle

ATS

1.3.2026 - 13:06

Le 7 mars 1996 marque un tournant pour Bâle. Les groupes Sandoz et Ciba-Geigy annoncent leur fusion, donnant naissance à Novartis. Inédite par son ampleur en Suisse, l’opération s’accompagne de quelque 12'000 suppressions d’emplois dans le monde.

The Novartis logo is displayed on a building, Friday, May 31, 2024, in Cambridge, Mass. (AP Photo/Charles Krupa)
The Novartis logo is displayed on a building, Friday, May 31, 2024, in Cambridge, Mass. (AP Photo/Charles Krupa)
KEYSTONE

Keystone-SDA

01.03.2026, 13:06

Hans Schäppi, alors vice-président du syndicat GBI, se souvient encore de cette journée décisive pour la place économique bâloise. À 6 heures du matin, le directeur des ressources humaines de Ciba-Geigy l’appelle personnellement. Environ quatre heures plus tard, une conférence de presse est organisée à l’aéroport pour officialiser la fusion. «Il est étonnant qu'ils aient pu garder ce projet secret aussi longtemps», a déclaré M. Schäppi à l'agence de presse Keystone-ATS.

Devant les médias, les présidents des conseils d’administration Alex Krauer et Marc Moret annoncent la naissance du nouveau groupe. Daniel Vasella, alors âgé de 42 ans, se présente comme président de la direction. Novartis, explique-t-il, se concentrera sur la santé, l’alimentation et l’agriculture et deviendra le deuxième groupe pharmaceutique mondial.

Karin Keller-Sutter brocardée. Donald Trump s'en prend de nouveau violemment à la Suisse !

Karin Keller-Sutter brocardéeDonald Trump s'en prend de nouveau violemment à la Suisse !

Suppressions d’emplois et mobilisation

La nouvelle direction annonce une réduction de 10% des effectifs dans le monde. Avant leur union, Ciba et Sandoz employaient ensemble plus de 144'000 personnes. En Suisse, environ 3000 postes sont concernés. Les syndicats déploient une banderole lors de la conférence de presse pour protester contre les suppressions d'emplois. «Tout ira bien», leur aurait alors répondu Vasella, se souvient M. Schäppi.

Les organisations syndicales élaborent un plan visant à limiter les licenciements autant que possible. Au final, 140 suppressions de postes seront enregistrées en Suisse. Avec le recul, la fusion a moins inquiété les syndicats qu’ils ne le redoutaient. En revanche, les nombreuses externalisations qui ont suivi ont représenté un défi bien plus important.

De la chimie aux sciences de la vie

Hans-Peter Platz, alors rédacteur en chef de la Basler Zeitung, estimait dès le lendemain de la fusion que «le départ de Bâle, ville de la chimie, amorcé depuis longtemps, était désormais définitif». Au lieu de ça, la cité rhénane allait devenir une ville pharmaceutique.

Le pronostic s’est vérifié. En trois décennies, l’ancienne ville industrielle s’est muée en un pôle des sciences de la vie. «Des laboratoires à la place des usines, les sciences à la place de l’industrie, la biotechnologie à la place de la chimie», résume «l’Histoire de la ville de Bâle», publiée en 2025.

Et les baisse aux États-Unis. Le CEO de Roche réclame une hausse des prix des médicaments en Suisse

Et les baisse aux États-UnisLe CEO de Roche réclame une hausse des prix des médicaments en Suisse

Des craintes politiques dissipées

A l’époque toutefois, le choc des suppressions d’emplois ébranle profondément le monde politique. Le groupe socialiste au parlement invite des représentants de Volkswagen à Bâle afin d’échanger sur la gestion des licenciements collectifs et les conséquences d’une restructuration d’ampleur.

Avec le recul, les craintes se sont révélées excessives. «Les dommages maximaux redoutés à l’époque ne se sont en aucun cas produits», relève Rudolf Rechsteiner, alors conseiller national (PS), dans une rétrospective accordée à Keystone-ATS.

Il cite notamment le fonds de la chimie bâloise destiné aux start-up des sciences de la vie, qui a permis à de jeunes entreprises pharmaceutiques – ou actives dans leur environnement – de se développer. «La région bâloise s’est remarquablement développée sur le plan économique, peut-être même grâce à cette fusion. Il n'y a pas eu de déclin», poursuit-il.

Au moment de l’annonce, beaucoup redoutaient pourtant un «scénario de déclin». Les finances de Bâle-Ville étaient alors déficitaires. «C'est l’inverse qui s’est produit», conclut M. Rechsteiner.

Les plus lus

Le gigantesque aéroport de Dubaï frappé par un missile, des images témoignent du chaos
Bombardements en Iran, ripostes et menaces : le point au deuxième jour du conflit
Le second super-G pour Goggia, Suter au pied du podium, Blanc «en colère»
L’Iran intensifie ses attaques contre les pays du Golfe
La Belgique a intercepté un pétrolier de la «flotte fantôme» russe
Il y a 30 ans, la naissance de Novartis transformait Bâle