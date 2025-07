L'effondrement d'un immeuble d'habitation de cinq étages à Karachi a fait au moins 27 morts, selon un dernier bilan publié dimanche par les autorités pakistanaises. Les opérations de déblaiement approchent de leur terme.

epa12217173 Les sauveteurs fouillent les décombres d'un immeuble effondré à Karachi, au Pakistan, le 5 juillet 2025. Les équipes de secours ont retrouvé plusieurs corps pendant la nuit après l'effondrement d'un immeuble de cinq étages le 4 juillet. EPA/REHAN KHAN KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

L'accident s'est produit vendredi peu après 10h00 (07h00 en Suisse), dans la plus grande ville du Pakistan, dans le quartier pauvre de Lyari, autrefois en proie à la violence des gangs et considéré comme l'un des endroits les plus dangereux du pays.

«La plupart des débris ont été enlevés», a déclaré à l'AFP Hassaan Khan, un porte-parole des secouristes, faisant état de 27 morts. Le précédent bilan était de 21 morts. M. Khan a ajouté que les opérations de déblaiement seraient probablement terminées dans l'après-midi.

Samedi, les autorités ont affirmé à l'AFP que le bâtiment avait été déclaré dangereux et que des avis d'expulsion avaient été remis à ce titre en 2022, 2023 et 2024. Cependant, des propriétaires et des résidents ont nié avoir reçu de tels documents.

Des habitants ont expliqué avoir vu des fissures sur l'immeuble peu avant son effondrement, et que des personnes à l'intérieur l'entendaient craquer.

Les effondrements de toits et de bâtiments sont fréquents au Pakistan, pays de plus de 240 millions d'habitants, principalement en raison des normes de sécurité défaillantes et de la piètre qualité des matériaux de construction.

La ville de Karachi (sud), qui compte elle quelque 20 millions d'âmes, est particulièrement connue pour ses constructions en mauvais état, ses agrandissements illégaux, ses infrastructures vieillissantes, sa surpopulation et son application laxiste des réglementations en matière de BTP.