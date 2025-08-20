  1. Clients Privés
Construction Implenia améliore ses recettes et sa rentabilité à mi-parcours

ATS

20.8.2025 - 09:02

Le géant de la construction Implenia enregistre une hausse de ses revenus et de ses bénéfices au premier semestre. Les projets de construction de tunnels et de ponts sont venus étoffer le carnet de commandes. L'entreprise d'Opfikon confirme ses objectifs pour l'année.

Au chapitre des perspectives, la direction s'attend toujours, pour l'ensemble de l'exercice, à un Ebit autour de 140 millions de francs. À moyen terme, la marge devrait être supérieure à 4,5 % et le taux de capitaux propres à 25%.
Au chapitre des perspectives, la direction s'attend toujours, pour l'ensemble de l'exercice, à un Ebit autour de 140 millions de francs. À moyen terme, la marge devrait être supérieure à 4,5 % et le taux de capitaux propres à 25%.
ATS

Keystone-SDA

20.08.2025, 09:02

20.08.2025, 09:11

Pendant la période sous revue, le chiffre d'affaires a progressé de 6,6% sur un an à 1,86 milliard de francs, selon le rapport semestriel dévoilé mercredi. Le carnet d'ordres a, lui, enflé de 9,8% à 7,78 milliards.

Le bénéfice avant intérêts et impôts (Ebit) a bondi de 12,9% à 57 millions, portant la marge correspondante à 3,1%, contre 2,9% précédemment.

La performance s'avère dans l'ensemble supérieure aux attentes du consensus d'analystes sondés par AWP.

Les trois divisions du groupe ont contribué à la performance. La division Buildings, spécialisée dans les travaux de gros oeuvre et la technologie des façades, notamment, a vu son Ebit passer de 26,6 à 41,5 millions sur un an. Dans le segment Civil Engineering, dédié à la construction de tunnels et d'autres infrastructures, l'Ebit s'est inscrit à 15,9 millions, contre 14,4 millions précédemment. Enfin, Service Solutions affiche un Ebit de 9,3 millions, après 8,7 millions.

Le taux de capitaux propres s'est inscrit à 21,3%, contre 20,5% à fin juin 2024. Toujours négatif, le flux de trésorerie disponible s'est toutefois amélioré à -168 millions, contre -209 millions. L'entreprise a par ailleurs renforcé sa structure financière grâce à un emprunt de 220 millions émis ce printemps et arrivant à échéance cet automne.

