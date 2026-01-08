  1. Clients Privés
Infrastructure ferroviaire Implenia décroche un mandat à 830 millions pour le projet MehrSpur

ATS

8.1.2026 - 08:03

Le géant de la construction Implenia a remporté auprès des CFF plusieurs contrats relatifs à une infrastructure ferroviaire d'envergure entre Zurich et Winterthour. Pour ce projet baptisé MehrSpur et dont les travaux sont devisés à 1,7 milliard de francs, le groupe a remporté cinq des six lots pour un volume de 830 millions.

Le logo d'Implenia sur un casque de chantier.
Le logo d'Implenia sur un casque de chantier.
KEYSTONE

Keystone-SDA

08.01.2026, 08:03

Le programme MehrSpur Zürich-Winterthur vise à aménager une nouvelle double voie ferroviaire entre les deux villes susmentionnées, tout en procédant à l'extension de certaines gares sur le tracé. Le tunnel de Brütten constitue «la pièce maîtresse» du projet et c'est Implenia qui a décroché le mandat de réalisation, indique un communiqué diffusé jeudi.

L'entreprise de construction s'occupera également du tronçon de Winterthour (deux lots), du tronçon de Dietlikon et du tronçon de Wallisellen. Les travaux s'étaleront sur «une dizaine d'années», selon Implenia.

L'entrée en service du tunnel de Brütten, d'une longueur de 8,3 kilomètres et comprenant une bifurcation vers l'aéroport de Zurich, permettra de supprimer le goulet d'étranglement ferroviaire entre Zurich et Winterthour. Le creusement de l'ouvrage s'effectuera essentiellement à l'aide d'un tunnelier, précise le communiqué. Le chantier commencera en 2029.

