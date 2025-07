Implenia a remporté plusieurs contrats de construction d'immeubles, dont les travaux de gros oeuvre d'un nouveau centre de recherche et de formation médicales pour l'Université de Berne et un projet immobilier en Suisse romande.

Les nouvelles commandes représentent au total une valeur d'environ 400 millions de francs pour le numéro un suisse de la construction.

Confiés par le canton de Berne, l'exécution des travaux de gros oeuvre sur le site hospitalier Inselareal en ville de Berne interviendra de mai 2026 à juillet 2028, précise mardi Implenia. Le nouveau bâtiment comprendra des laboratoires, des bureaux ainsi que des salles de formation et de réunion, répartis sur sept étages supérieurs et cinq sous-sols.

Construction et modernisation

Implenia a également décroché un mandat de la part de Seraina Invest, une entité de la fondation d'investissement Seraina, en vue de la planification et la construction de huit immeubles comprenant 90 appartements en propriété situés à Oetwil am See, dans l'Oberland zurichois. Les travaux débuteront à l'été 2025, pour s'achever en octobre 2027.

Implenia fait également part de plusieurs autres contrats, notamment la modernisation complète et la transformation d'un immeuble du centre-ville en un bien à usage mixte comprenant des surfaces commerciales et de bureaux.

Le groupe va par ailleurs transformer une ancienne usine en Suisse romande en un nouveau quartier comprenant logements, espaces de travail et commerces. Implenia a également remporté des commandes pour la construction de deux grands nouveaux bâtiments scolaires en Suisse et en Allemagne.