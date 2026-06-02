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Construction Implenia vise jusqu'à 10 milliards de recettes à moyen terme

ATS

2.6.2026 - 08:00

Implenia publie ce mardi son plan de vol pour les cinq années à venir. Le géant de la construction ambitionne de réaliser jusqu'à dix milliards de francs de recettes dans les trois à cinq ans, grâce notamment à des acquisitions.

Implenia a publié son plan de vol pour les cinq années à venir. (archive)
Implenia a publié son plan de vol pour les cinq années à venir. (archive)
ATS

Keystone-SDA

02.06.2026, 08:00

02.06.2026, 08:01

Au cours des trois prochaines années, les recettes devraient augmenter d'un milliard de francs, indique l'entreprise zurichoise dans une présentation destinée aux investisseurs. La marge opérationnelle (Ebit) est visée à 4,5% et le ratio d'équivalence à 25%.

A titre de comparaison, les revenus d'Implenia ont atteint 3,47 milliards de francs l'an dernier, en repli de 2,4% par rapport à 2024, et la marge Ebit s'est inscrite à 4,5%.

A moyen terme, soit dans les trois à cinq ans, le chiffre d'affaires est attendu entre 5 et 10 milliards de francs, assorti d'une marge Ebit supérieure à 4,5%, soutenu tant par des gains de part de marché que par des acquisitions.

«Les perspectives du marché sont positives et le groupe est bien positionné dans des segments de marché où la demande est forte», souligne le patron d'Implenia, Jens Vollmar. «Parallèlement, nous travaillons sur diverses initiatives visant à améliorer l'efficacité, ce qui nous permettra d'accroître notre rentabilité.»

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