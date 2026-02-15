  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Criminalité Inculpés pour avoir voulu braquer le patron de Binance France

ATS

15.2.2026 - 23:32

Le logo de l'application Binance (image d'illustration)
Le logo de l'application Binance (image d'illustration)
ATS

Trois hommes ont été inculpés à Paris dimanche, soupçonnés de faire partie d'un commando armé ayant voulu braquer le patron de Binance France, un des gros acteurs du secteur de la cryptomonnaie, a appris l'AFP de source judiciaire.

Keystone-SDA

15.02.2026, 23:32

Les enlèvements, parfois spectaculaires, et les vols liés aux cryptomonnaies se sont multipliés depuis début 2025 en France, parallèlement à la popularité de ces actifs.

Tôt jeudi matin, trois jeunes hommes, encagoulés et munis d'armes de poing, ont fait irruption dans le logement d'un couple à Saint-Mandé, près de Paris. Ce dernier a été séquestré puis violenté par ces hommes «cherchant manifestement le PDG de la société Binance France», a relaté le parquet, sollicité par l'AFP.

Les malfrats se alors sont rendus à une vingtaine de km de là, où ils s'en sont pris à une autre famille, «cherchant un entrepreneur spécialisé dans le domaine des cryptomonnaies», selon le récit du parquet.

Selon une source policière, la femme a été victime de plusieurs coups de crosse avec une arme de poing. Durant l'agression, les victimes ont entendu l'un des suspects, alors au téléphone, dire que «l'adresse n'était pas la bonne».

Les trois hommes, nés respectivement en 2004, 2005 et 2007, ont pu être localisés, suivis et interpellés à leur descente de train à Lyon (centre-est), selon le parquet.

La série noire des enlèvements a commencé en janvier 2025 avec le rapt du cofondateur de Ledger (start-up de portefeuilles de cryptomonnaies), David Balland, et de sa compagne.

Dans une affaire récente, six suspects, parmi lesquels un mineur, ont été inculpés mercredi à Paris, soupçonnés d'être impliqués dans le rapt et la séquestration d'une magistrate, dont le compagnon est «associé dans une start-up qui a des activités de cryptomonnaies», selon le procureur de Lyon, Thierry Dran.

Les plus lus

L’Ukraine frappe un terminal pétrolier russe
Les JO virent au cauchemar pour la «Shakira du ski»
«C'est décevant» - Eileen Gu s'en prend aux organisateurs des Jeux