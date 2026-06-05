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Economie Inde : la croissance reste ferme au premier trimestre

ATS

5.6.2026 - 14:18

La croissance de l'économie indienne est restée ferme à 7,8% au premier trimestre (janvier-mars) de l'année malgré l'impact de la crise énergétique persistante provoquée par le conflit au Moyen-Orient, selon les statistiques officielles publiées vendredi.

La croissance de l'économie indienne est restée ferme à 7,8% au premier trimestre, malgré l'impact de la crise énergétique persistante provoquée par le conflit au Moyen-Orient. (archives)
La croissance de l'économie indienne est restée ferme à 7,8% au premier trimestre, malgré l'impact de la crise énergétique persistante provoquée par le conflit au Moyen-Orient. (archives)
ATS

Keystone-SDA

05.06.2026, 14:18

05.06.2026, 14:23

Largement nourrie par les dépenses publiques et un secteur des services toujours dynamique, la progression du produit intérieur brut (PIB) en rythme annuel affiche un léger recul par rapport à celle de 8% enregistrée lors du dernier trimestre (octobre-décembre).

Ce résultat dépasse les prévisions des analystes, qui anticipaient une progression plus faible de 7,3%. Il établit avant correction la croissance enregistrée lors de l'année fiscale écoulée (1er avril 2025 – 31 mars 2026) à 7,7% (7,1% l'année précédente), confortant l'Inde dans son statut de championne du monde de la croissance.

L'économie du pays le plus peuplé de la planète – un milliard et demi d'habitants – reste toutefois sous la menace de la hausse mondiale des prix des hydrocarbures, qui nourrit les pressions inflationnistes et affaiblit déjà la roupie.

Troisième importateur mondial de pétrole, l'Inde fait transiter la moitié de ses importations d'hydrocarbures par le détroit d'Ormuz, dont le trafic reste largement paralysé depuis les premières frappes américaines et israéliennes contre l'Iran à la toute fin du mois de février.

Accord de libre-échange

Après l'avoir longtemps retardé, le gouvernement a été contraint récemment de laisser grimper les prix des carburants à la pompe, d'environ 5% à ce jour.

La bonne santé de l'économie indienne est également soumise à la signature, espérée dans les prochaines semaines, de l'accord de libre-échange commercial en discussion avec les Etats-Unis, qui ont imposé de nombreuses surtaxes à New Delhi.

La hausse des prix du pétrole a considérablement alourdi la facture de l'Inde et aggravé le déficit de sa balance des paiements, proche de son plus haut niveau depuis quatorze ans. Elle a également fait reculer la roupie à des niveaux historiquement bas par rapport au dollar.

La banque centrale indienne (RBI) a récemment réduit ses prévisions de croissance pour l'année fiscale 2026-2027 en cours de 6,9 à 6,6%. Elle a toutefois maintenu vendredi son taux d'intérêt de base à 5,25%. Le montant des investissements étrangers en Inde a reculé de 20 milliards de dollars depuis le 1er janvier.

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