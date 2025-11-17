  1. Clients Privés
Suisse Industrie : la production augmente, mais les recettes chutent

ATS

17.11.2025 - 09:09

L'industrie helvétique a subi au troisième trimestre un tassement marqué de ses revenus, nonobstant une production en hausse. La construction, elle, a vu ses chiffres d'affaires s'éroder moins vite que sa production.

Si la production industrielle helvétique a pris l'ascenseur au troisième trimestre, les recettes n'ont pas suivi. (archive)
Si la production industrielle helvétique a pris l'ascenseur au troisième trimestre, les recettes n'ont pas suivi. (archive)
ATS

Keystone-SDA

17.11.2025, 09:09

17.11.2025, 09:17

Le secteur secondaire dans son ensemble a accusé une contraction de 4,8% de ses recettes, quand la production a progressé de 1,9%, indique lundi l'Office fédéral de la statistique.

Actu et dicton du jour. Berne: des tonnes de fromage jetées à la poubelle!

Actu et dicton du jourBerne: des tonnes de fromage jetées à la poubelle!

La production manufacturière s'est enrobée de 2,4% et celle dans la construction s'est étiolée de 1,8%. Les chiffres d'affaires dans ces deux catégories d'activités ont reculé de respectivement 5,7% et 1,3%.

