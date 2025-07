Le géant et leader indien des services informatiques Tata Consultancy Services (TCS) a annoncé dimanche qu'il allait supprimer quelque 12'000 emplois, soit environ 2% de son personnel, en raison d'une contraction de la demande dans son secteur.

TCS emploie 613'000 personnes à travers le monde (photo prétexte, archives). sda

Keystone-SDA ATS

Ces réductions d'emplois toucheront principalement les postes intermédiaires et supérieurs et seront mises en oeuvre dès cette année, a précisé l'entreprise de services logiciels, la plus importante en Inde en termes de capitalisation boursière.

TCS emploie 613'000 personnes à travers le monde, et le secteur des services informatiques est l'un des plus gros employeurs et contributeurs de revenus de l'Inde.

La société a indiqué que cette décision faisait partie de ses efforts pour devenir une organisation «prête pour l'avenir» alors qu'elle entre sur de nouveaux marchés et intensifie son utilisation de l'intelligence artificielle.

«Dans le cadre de ce parcours, nous nous séparerons également de collaborateurs de l'organisation dont le déploiement pourrait ne pas être réalisable», a prévenu TCS dans un communiqué.

Classe moyenne

Elle a ajouté que la restructuration était menée avec «le soin nécessaire» pour éviter toute perturbation des services clients.

Après des revenus au deuxième trimestre inférieurs aux attentes, le pdg K. Krithivasan a déclaré récemment que «les incertitudes macroéconomiques et géopolitiques mondiales persistantes avaient provoqué une contraction de la demande».

Les services informatiques sont la partie la plus visible de l'économie moderne de l'Inde et historiquement l'un des plus grands créateurs d'emplois de cols blancs, favorisant l'expansion de la classe moyenne.

Mais du fait d'un ralentissement dans ce secteur, des centaines de milliers de nouveaux diplômés ont des difficultés pour trouver un emploi.