Neuchâtel Interpellations suite à l'attaque d'une entreprise au Locle

ATS

7.11.2025 - 19:47

Une dizaine de personnes ont été arrêtées cette semaine dans le cadre de l'attaque à main armée survenue au Locle en février dernier dans l'entreprise de sous-traitance horlogère Werthanor. Quatre sont suspectées d'y avoir pris part.

Un policier de la Police cantonale neuchateloise tient son pistolet devant un signe police, le 5 juin 2015, a Neuchatel. (KEYSTONE/Sandro Campardo) Ein Polizist der Kantonspolizei Neuenburg greift nach seiner Pistole, am 5. Juni 2015, in Neuenburg. (KEYSTONE/Sandro Campardo)
Un policier de la Police cantonale neuchateloise tient son pistolet devant un signe police, le 5 juin 2015, a Neuchatel. (KEYSTONE/Sandro Campardo) Ein Polizist der Kantonspolizei Neuenburg greift nach seiner Pistole, am 5. Juni 2015, in Neuenburg. (KEYSTONE/Sandro Campardo)
KEYSTONE

Keystone-SDA

07.11.2025, 19:47

Certaines des personnes, déjà incarcérées pour d’autres faits, ont été extraites de leur cellule pour être entendues, ont annoncé vendredi le Ministère public et la police neuchâteloise.

Les principaux suspects ayant pris part à l’attaque sont tous de nationalité française et originaires de la région parisienne, du Nord ou de Besançon. Ils sont placés dans différents établissements pénitentiaires français.

Le 13 février, vers 07h20, quatre individus avaient pénétré par effraction dans la manufacture Werthanor au Locle. Sous la menace d’armes longues, ils avaient contraint les employés à leur remettre des métaux précieux avant de prendre la fuite à bord d’une voiture.

Butin introuvable

Au cours de l’attaque, un employé avait été violemment frappé et blessé. Le butin, composé de métaux précieux, avait été estimé à 613'000 francs. A ce jour, il n’a pas été retrouvé.

L'importante enquête a été menée par une équipe d’enquêteurs suisses et français sous la direction commune du Ministère public neuchâtelois et de la Juridiction Interrégionale Spécialisée (JIRS) de Nancy qui avait été saisie du côté français.

