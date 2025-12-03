  1. Clients Privés
Criminalité Interventions et procédures pénales pour délits d'initiés en Suisse

ATS

3.12.2025 - 12:27

Des procédures visent cinq personnes soupçonnées d'avoir exploité des informations confidentielles liées aux cours de la bourse d'une entreprise suisse cotée et active à l'international.
Des procédures visent cinq personnes soupçonnées d’avoir exploité des informations confidentielles liées aux cours de la bourse d’une entreprise suisse cotée et active à l’international.
ATS

Plusieurs interventions pour délits d'initiés ont été menées mardi lors d'une action internationale, notamment en Suisse. Des procédures pénales sont en cours contre cinq personnes dans ce contexte, a annoncé mercredi le Ministère public de la Confédération (MPC).

Keystone-SDA

03.12.2025, 12:27

A part en Suisse, des interventions dans le cadre de plusieurs procédures pénales du MPC pour présomption de délits d’initiés ont eu lieu en Allemagne et au Royaume-Uni, précise le ministère public dans son communiqué.

Les procédures visent cinq personnes soupçonnées d’avoir exploité des informations confidentielles liées aux cours de la bourse d’une entreprise suisse cotée et active à l’international.

