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Banque Intesa lance une offre sur MPS pour 31 milliards d'euros

ATS

8.6.2026 - 10:23

La numéro un des banques italiennes, Intesa Sanpaolo, a lancé lundi une offre de rachat pour 31 milliards d'euros (28 milliards de francs) sur Monte dei Paschi (MPS), nouvel épisode dans la consolidation du secteur bancaire de la péninsule.

Le vénérable établissement transalpin attise les convoitises, dans un contexte de consolidation du secteur bancaire. (archive)
Le vénérable établissement transalpin attise les convoitises, dans un contexte de consolidation du secteur bancaire. (archive)
ATS

Keystone-SDA

08.06.2026, 10:23

08.06.2026, 10:25

En cas de succès, cette opération donnerait naissance au deuxième groupe bancaire de la zone euro en terme de capitalisation boursière, avec un réseau de quelque 3.000 agences, selon Intesa.

«Le secteur financier et bancaire, que ce soit en Italie ou en Europe, nécessite un processus de consolidation, qui créé des poids lourds capables de soutenir les investissements nécessaires», a-t-elle estimé, dans un communiqué.

Les gros groupes bancaires peuvent «répondre à la concurrence des nouveaux acteurs et maintenir un niveau adéquat de rentabilité dans des marchés de plus en plus intégrés», écrit-elle encore.

Dimanche, une autre banque italienne, la Banco BPM, avait annoncé qu'elle proposait à Monte dei Paschi de discuter d'une possible «fusion entre égaux», pour donner naissance au deuxième groupe bancaire du pays.

BPM a ainsi proposé la «création d'un nouveau champion national, le deuxième plus grand opérateur bancaire domestique», après Intesa Sanpaolo, sans fournir de détails précis sur la structure de l'opération.

La société issue du rapprochement pèserait «plus de 50 milliards d'euros», avait-elle toutefois indiqué. Monte dei Paschi était devenu le troisième groupe bancaire de l'Italie, après son acquisition à l'automne dernier de Mediobanca.

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