Isidore Partouche, le fondateur du groupe de casinos Partouche, est décédé à 94 ans, a annoncé le groupe dans un communiqué mercredi.

À partir des années 2000, Isidore Partouche avait progressivement transmis les rênes à son fils Patrick, «assurant la continuité d'un projet profondément ancré dans des valeurs familiales et entrepreneuriales», selon le communiqué. Imago

«Le groupe Partouche, son conseil de surveillance, son directoire ainsi que l'ensemble de ses collaborateurs saluent la mémoire d'un fondateur exceptionnel, dont l'héritage continuera d'éclairer les générations futures et l'ensemble de la profession», est-il précisé.

Né en Algérie française à Trezel le 21 avril 1931, il est un temps radioélectricien concessionnaire pour Philips. Puis en 1973, tout juste rapatrié d'Algérie, il rachète, avec ses frères et soeurs, le casino de Saint-Amand-les-Eaux, ainsi que son établissement thermal et sa source d'eau minérale, à la barre du tribunal de commerce.

Le groupe, aujourd'hui parmi les leaders européens et numéro deux du secteur en France derrière Barrière, compte 44 casinos en France, Europe et Tunisie ainsi que 12 hôtels, 44 restaurants, deux golfs. Le groupe, introduit en Bourse en 1995, emploie plus de 3500 personnes.

Une affaire de famille

«Isidore Partouche a su transformer une aventure familiale en un groupe devenu incontournable dans le secteur du loisir», salue le communiqué.

