ATS
30.1.2026 - 14:52
Le taux de chômage en Italie s'est stabilisé en décembre 2025 pour atteindre 5,6% de la population active, soit un plus bas inédit depuis le début de ces statistiques en 2004, selon une estimation publiée vendredi par l'Institut national des statistiques (Istat).
Le taux de chômage était déjà tombé à 5,6% en novembre, même si une première estimation faisait état de 5,7%. Cette moyenne est inférieure à celle de la zone euro, où le taux de chômage est revenu à 6,2% de la population active en décembre contre 6,3% le mois précédent, selon Eurostat.
La baisse du taux de chômage a notamment profité aux femmes, avec une baisse de 1,6% sur un an. Le taux de chômage des jeunes a cependant augmenté, à 20,5% (+1,4 point sur un mois) mais reste proche des chiffres des deux dernières années.