Marché de l'emploi Italie: le taux de chômage recule à 6% en juillet

ATS

1.9.2025 - 15:21

Le taux de chômage en Italie a de nouveau légèrement baissé en juillet. (archive)
Le taux de chômage en Italie a de nouveau légèrement baissé en juillet. (archive)
ATS

Le taux de chômage en Italie a de nouveau légèrement baissé en juillet, s'inscrivant à 6%, soit 0,3 point de moins qu'en juin, a indiqué lundi l'Institut national des statistiques (Istat) dans une première estimation.

Keystone-SDA

01.09.2025, 15:21

Il passe ainsi sous la moyenne du taux de chômage de la zone euro, qui était de 6,2% en juillet.

Cette baisse en Italie concerne notamment les jeunes (15-24 ans), pour qui le taux de chômage a reculé à 18,7%, soit 1,4 point de moins qu'en juin.

Le nombre de personnes employées est en hausse de 0,1% (+13.000 personnes) sur un mois.

Le nombre de personnes inactives âgées de 15 à 64 ans, – incluant les personnes qui ne sont pas à la recherche d'un travail -, a augmenté de 0,2% (+30.000 personnes), touchant notamment des femmes, jeunes de 25 à 34 ans et personnes âgées de plus de 50 ans.

Cette première estimation du chômage en juillet devra être validée par des données définitives publiées ultérieurement par l'Istat.

