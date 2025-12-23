  1. Clients Privés
Transport Italie: Ryanair sanctionné pour abus de position dominante

ATS

23.12.2025 - 13:36

L'autorité italienne de la concurrence a annoncé mardi avoir infligé une amende de plus de 255 millions d'euros (237,2 millions de francs) à Ryanair pour abus de position dominante pour avoir entravé l'accès des agences de voyage à ses services.

En 2019, Ryanair s'était déjà vu infliger une amende de trois millions d'euros en Italie pour sa politique de bagage cabine payant, finalement annulée (archives).
Keystone-SDA

23.12.2025, 13:36

23.12.2025, 13:38

Ryanair a dénoncé dans un communiqué une «décision absurde et infondée» et a annoncé vouloir faire appel.

La compagnie aérienne irlandaise «a mis en oeuvre une stratégie abusive» visant à complexifier l'association de vols Ryanair à d'autres services par les agences de voyage, entre avril 2023 et jusqu'à au moins avril 2025, a déclaré dans un communiqué l'Autorité italienne de la concurrence (AGCM).

Cette stratégie «visait à bloquer, entraver ou rendre plus difficile, voire plus onéreux (économiquement ou techniquement), l'achat de vols Ryanair sur le site ryanair.com par les agences de voyages», que ce soit «en combinaison avec des vols d'autres compagnies ou d'autres services de voyage et d'assurance», a expliqué l'Antitrust.

«Ces pratiques ont compromis la capacité des agences à acheter des vols Ryanair et à les combiner avec des vols d'autres compagnies et/ou des services de voyage supplémentaires, réduisant ainsi la concurrence directe et indirecte entre les agences», selon le gendarme italien de la concurrence.

«Ryanair se bat depuis des années pour la transparence des prix, et nos accords approuvés avec les agences de voyages en ligne (...) sont manifestement et clairement favorables aux consommateurs», s'est défendu dans le communiqué son PDG Michael O'Leary.

En 2019, Ryanair s'était déjà vu infliger une amende de trois millions d'euros en Italie pour sa politique de bagage cabine payant, finalement annulée par un tribunal administratif.

