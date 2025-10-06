  1. Clients Privés
Gastronomie Jérémy Desbraux au Noirmont nommé cuisinier de l'année

ATS

6.10.2025 - 15:00

Jérémy Desbraux, le chef de Maison Wenger au Noirmont (JU), est nommé «cuisinier de l'année 2026» par le Gault&Millau Suisse. Armel Bedouet, de L'Aparté à Genève, est le promu romand de l'année et PP Clément, Au Chasseur à Fribourg, une des découvertes.

Comme l'an dernier, sept chefs obtiennent la note de 19 points au Gault&Millau (Image d'illustration).
Comme l'an dernier, sept chefs obtiennent la note de 19 points au Gault&Millau (Image d'illustration).
sda

Keystone-SDA

06.10.2025, 15:00

A 39 ans, Jérémy Desbraux (18 points) est un perfectionniste qui savoure la distinction obtenue: «C'est une récompense pour tout le travail accompli depuis sept ans qu'on est là», a-t-il déclaré lundi à Keystone-ATS.

Dans un restaurant complètement rénové l'hiver dernier, le chef assure un travail remarquable qui célèbre les produits de la région. «On essaie de très peu travailler les produits, de très peu les déformer et de les mettre en valeur par un assaisonnement et une cuisson la plus juste possible», a expliqué le cuisinier de l'année.

Sept au sommet

Sans changement, sept cuisiniers font partie du «Club des 19» dans l'édition suisse 2026 du guide gastronomique. Marco Campanella nommé l'an dernier pour l'Eden Roc d'Ascona (TI) l'est désormais aussi pour sa résidence d'hiver du «Tschuggen», à Arosa (GR).

Les six autres cuisinent depuis longtemps au sommet: Tanja Grandits ("Stucki», Bâle), Peter Knogl ("Cheval Blanc», Bâle), Franck Giovannini ("Restaurant de l'Hôtel de ville», Crissier, VD), Andreas Caminada ("Schloss Schauenstein», Fürstenau, GR), Philippe Chevrier ("Domaine de Châteauvieux», Satigny, GE) et Heiko Nieder ("The Dolder Grand», Zurich), énumère Gault& Millau.

Romand de l'année

Dans cette édition 2026, trois chefs obtiennent d'emblée la prestigieuse note de 18: Marcel Koolen (7132 Silver, Vals, GR), Reto Brändli (L'Ecco, Ascona, TI) et Armel Bedouet (L'Aparté, à Genève). Ce dernier est le promu romand de l'année.

Autre révélation, cette année la «Star à l'étranger» se nomme Cyril Bettschen. Le Saint-Gallois cuisine en Forêt-Noire aux côtés de son célèbre mentor Claus-Peter Lumpp, écrit Gault&Millau.

Découvertes

Cinq jeunes chefs font partie des découvertes de l'année, dont le Romand PP Clément Au Chasseur, à Fribourg. Trois femmes remportent un prix spécial: Stephanie Mittler (Mammertsberg, à Freidorf, TG) est la «pâtissière de l'année» et Evelyn Igl «l'hôtesse de l'année». Elle dirige, avec une brigade 100% féminine, le service au Dolder Grand (19/20) à Zurich, où cuisine son époux Heiko Nieder.

La «sommelière de l'année» est la jeune Française Charline Pichon. Elle veille à Crissier sur l'une des plus grandes caves à vins de Suisse, avec 40'000 bouteilles. Le «green» chef de l'année Pascal Steffen est un virtuose du végétal qui cuisine à Roots, à Bâle.

Douze enseignes obtiennent leur 17ème point, dont trois en Suisse romande. La Micheline à Genève, l'Hôtel des Horlogers au Brassus (VD) et le restaurant Gerber Wyss à Yverdon-les-Bains (VD).

