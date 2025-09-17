  1. Clients Privés
Japon Les exportations vers les Etats-Unis chutent de 14% en août

ATS

17.9.2025 - 08:55

Au total, tous pays confondus, les exportations du Japon ont reculé de 0,1 % en août sur un an, leur quatrième mois de recul consécutif, mais un repli bien moins prononcé que la baisse de 2,0% prévue par les analystes. Les importations de l'archipel ont elle diminué de 5,2% sur un an.
ATS

Les exportations du Japon vers les Etats-Unis ont baissé de 13,8% sur un an en août. Les envois ont notamment été plombées par l'automobile sous la pression des taxes douanières imposées par l'administration Trump, selon des chiffres officiels publiés mercredi.

Keystone-SDA

17.09.2025, 08:55

17.09.2025, 08:59

Il s'agit selon l'agence Bloomberg de la plus forte baisse de la valeur des expéditions de la quatrième économie mondiale vers les Etats-Unis depuis plus de quatre ans. Dans le détail, les exportations nippones en valeur se sont effondrées à nouveau pour les véhicules (-28,4%) et les pièces détachées pour l'automobile (-7,1%), a indiqué le ministère des Finances.

Le secteur automobile, qui représente environ un tiers des exportations du Japon vers les Etats-Unis, était sous le coup depuis avril de surtaxes douanières de 25% imposées par le gouvernement de Donald Trump. Les droits de douane américains imposés aux voitures japonaises ont finalement été plafonnés à 15% selon un taux réduit en vigueur depuis ce mardi, dans le cadre d'un accord commercial conclu entre Tokyo et Washington.

Les importations d'acier sont de leur côté surtaxées depuis juin à 50% par les Etats-Unis: logiquement, les envois de fer et d'acier japonais vers le pays ont de nouveau piqué du nez en août (-26,2% sur un an). En raison notamment de la chute des exportations, l'excédent commercial de l'archipel avec les Etats-Unis -- que dénonce vigoureusement Donald Trump -- a fondu d'environ 50% en août par rapport à un an auparavant, à 324 milliards de yens (2,21 milliards de dollars).

Au total, tous pays confondus, les exportations du Japon ont reculé de 0,1 % en août sur un an, leur quatrième mois de recul consécutif, mais un repli bien moins prononcé que la baisse de 2,0% prévue par les analystes. Les importations de l'archipel ont elle diminué de 5,2% sur un an en valeur, notamment aidées par la baisse des prix du pétrole brut, dont le pays est un grand consommateur.

Au final, le déficit commercial japonais total s'est réduit de 66% à 242,5 milliards de yens (1,7 milliard de dollars).

