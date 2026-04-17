  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Transport aérien Kérosène: Wizz Air a eu des «problèmes» en Italie

ATS

17.4.2026 - 11:53

La compagnie aérienne à bas coût hongroise Wizz Air a eu des «problèmes» avec le manque de kérosène en Italie, mais reste confiante pour les prochaines semaines, a indiqué vendredi son patron József Váradi.

La compagnie aérienne à bas coût hongroise Wizz Air a eu des «problèmes» avec le manque de kérosène en Italie. (archives)
La compagnie aérienne à bas coût hongroise Wizz Air a eu des «problèmes» avec le manque de kérosène en Italie. (archives)
ATS

Keystone-SDA

17.04.2026, 11:53

17.04.2026, 12:01

«Nous avons eu des problèmes en raison du manque de carburant dans trois aéroports italiens: Venise, Brindisi et Catane. Tout s'est résolu en l'espace d'une journée et, dans certains cas, de quelques heures, sans devoir annuler les vols», a expliqué József Váradi au quotidien économique italien Il Sole 24 Ore.

«Dans aucun autre pays européen, jusqu'à présent, nous n'avons connu de pénurie de carburant», a-t-il ajouté.

Plusieurs aéroports italiens avaient averti les compagnies début avril qu'ils manqueraient de carburant pendant quelques heures, leur demandant d'arriver avec du carburant en quantité suffisante pour repartir.

La fermeture du détroit d'Ormuz, conséquence de la guerre au Moyen-Orient, fait peser un risque de pénurie de kérosène sur l'Europe, à l'approche des grands départs estivaux. Le Vieux Continent importe normalement la moitié de son kérosène depuis les pays du Golfe.

Mais les avis divergent sur les risques d'annulation de vols prévus entre début mai et début juin si le détroit d'Ormuz continue à être bloqué.

Couac en Italie

«Je crois que nous sommes en train de nous observer (entre compagnies, NDLR), pour comprendre à quel point la situation peut être grave. Le kérosène a été fourni de manière adéquate dans toute l'Europe, avec un léger couac en Italie. Mais même le couac italien n'a pas été si grave, car il a duré peu de temps et nous avons réussi à le surmonter», a souligné le patron de Wizz Air.

«Pour l'instant, je pense que la situation en Europe n'est pas si alarmante, il y a des problèmes plus graves en Asie qu'en Europe», a poursuivi József Váradi.

«Je pense que nous surmonterons aussi cette crise et qu'elle ne sera pas trop dommageable», a-t-il estimé.

En cas de problème dans un aéroport, la compagnie prévoit d'abord de pratiquer le «tankering», soit le fait de surcharger l'approvisionnement en carburant dès le départ de l'avion afin d'être sûre de pouvoir poursuivre le trajet, avant de «réduire» éventuellement son offre dans cet aéroport, a expliqué József Váradi.

Le groupe a augmenté ses capacités en Europe cette année, notamment en Italie, après les avoir réduites au Moyen-Orient en 2025, avant la guerre.

«La demande est hésitante» en Europe pour les prochaines semaines, «les gens attendent de comprendre ce qui va se passer. En ce qui concerne la haute saison estivale, en revanche, nous sommes en avance» sur l'an dernier, a précisé József Váradi.

Les plus lus

«Elles se vident de leur sang» - Les souffrances atroces de fillettes indigènes
JD Vance ou la caricature d'un vice-président américain
Arnaques par téléphone : les polices romandes alertent
«Ce fut l'incompréhension» : le commandant de la police valaisanne sort du silence
Face à France Télévisions, Depardieu fait machine arrière !
Crédit payé à double: le notaire s'était trompé, mais pas l'avocat