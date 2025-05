La Suisse poursuit son dialogue avec Washington pour tenter d'éviter à terme des droits de douane additionnels américains de 31% sur ses exportations. La présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter et son collègue Guy Parmelin rencontrent vendredi à Genève le secrétaire américain au Trésor Scott Bessent.

Keystone-SDA ATS

Ces discussions suivent celles menées il y a deux semaines à Washington entre les mêmes acteurs, en marge des assemblées des institutions financières internationales. La présidente de la Confédération avait également déjà pu parler par téléphone avec son homologue Donald Trump, qu'elle a ensuite vu brièvement à Rome.

Pour la Suisse, il faut convaincre Washington de renoncer à appliquer les tarifs douaniers que le chef de la Maison Blanche avait annoncés, avant de les suspendre. Selon la ministre des finances, elle fait partie d'un groupe de 15 pays avec lesquels les Etats-Unis souhaitent trouver une solution rapide. Une déclaration d'intention commune doit être établie.

Les Américains sont intéressés par des investissements plus importants d'entreprises suisses pour la réindustrialisation des Etats-Unis, avec notamment une collaboration renforcée dans les domaines de la pharmacie et de la biotechnologie, selon M. Parmelin.

Le vice-Premier ministre chinois chargé de l'économie He Lifeng doit aussi arriver vendredi à Genève. Là aussi, les défis sont importants. Berne veut réviser l'accord de libre-échange avec Pékin. Un marché qui s'annonce plus important si les entreprises suisses venaient à être confrontées aux droits de douane supplémentaires et cherchaient à diversifier leurs ventes.

Première «désescalade» souhaitée

Cette journée de vendredi doit lancer un week-end très attendu à Genève entre Américains et Chinois. Berne voit dans ce format un succès pour ses bons offices, alors que Washington et Pékin mettent davantage en avant des déplacements prévus par leurs ministres en Suisse ou dans la région.

Pour les Etats-Unis et la Chine, il faut tenter une première «désescalade» pour aboutir à un arrangement qui permettrait de faire retomber les tensions. Les deux parties sont engagées dans une guerre commerciale où Washington impose des tarifs supplémentaires de 145% sur les produits chinois, là où Pékin a répliqué par 125%.

Les Etats-Unis exigeraient de la Chine des efforts sur l'exportation de composantes oeuvrant à la fabrication de fentanyl, une guerre déclarée par Donald Trump. De son côté, Pékin a annoncé mercredi des mesures de relance avant la réunion avec Washington, notamment des baisses des taux d'intérêt et une importante injection de liquidités.