Economie Kering serait en passe de vendre sa division beauté à L'Oréal pour 4 milliards

Basile Mermoud

18.10.2025

Le groupe de luxe Kering est en négociations pour vendre à L'Oréal son activité beauté valorisée à environ 4 milliards de dollars, selon le Wall Street Journal qui cite des sources proches du dossier.

Kering avait annoncé en juillet une chute de 46% de son bénéfice net au premier semestre (archive).
AFP

18.10.2025, 17:54

Contacté par l'AFP, Kering n'a pas souhaité faire de commentaire et l'Oréal n'a pas encore répondu. «L’accord pourrait être annoncé dès la semaine prochaine, sous réserve que les négociations n’échouent pas de manière inattendue ou qu’un autre acquéreur ne se présente pas», précise le quotidien financier américain.

L'Oréal, numéro un mondial des cosmétiques et Kering, propriétaire des marques Gucci, Saint Laurent, Balenciaga ou encore Bottega Veneta, doivent présenter leur chiffre d'affaires du troisième trimestre respectivement mardi et mercredi.

La division beauté de Kering avait été créée en 2023 avec notamment l'acquisition de la marque de parfums Creed pour 3,5 milliards d'euros.

Cette annonce survient un mois seulement après l’entrée en fonction du nouveau directeur général de Kering, Luca de Meo, chargé de redresser le groupe malmené depuis plusieurs années par les difficultés de sa marque phare Gucci.

Kering a annoncé en juillet une chute de 46% de son bénéfice net au premier semestre, à 474 millions d'euros, un plongeon de 16% de son chiffre d'affaires, à 7,6 milliards d'euros, et un endettement de 9,5 milliards d'euros.

L'Oréal a de son côté publié à la même période un chiffre d'affaires semestriel en hausse de 1,6% à 22,47 milliards et une baisse de son bénéfice net de 7,8% à 3,37 milliards d'euros, pénalisé par la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises annoncée dans le budget 2025. Les ventes semestrielles de sa division luxe ont progressé de 1% à plus de 7,65 milliards d'euros.

«La situation actuelle (...) renforce notre détermination à agir sans délai», avait déclaré Luca de Meo le jour de sa nomination le 9 septembre. «Cela exigera des choix clairs et forts», avait-il prévenu. «Nous devrons continuer à nous désendetter et, là où cela s'impose, rationaliser, réorganiser et repositionner certaines de nos marques».

Depuis sa nomination, le nouveau directeur général a notamment nommé la directrice adjointe de Kering Francesca Bellettini au poste de PDG de Gucci «pour remettre la marque à la place qui est la sienne».

