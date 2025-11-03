  1. Clients Privés
Logistique Kühne+Nagel acquiert l'irlandais Eastway

ATS

3.11.2025 - 07:59

Le mastodonte schwytzois de la logistique Kühne+Nagel a jeté son dévolu sur son modeste concurrent irlandais Eastway. Le rachat, conditionné à l'obtention de feux verts réglementaires, doit devenir effectif avant la fin de l'année, indique un communiqué diffusé lundi.

L'acquisition du groupe irlandais vient renforcer les capacités du géant de Schindellegi dans le fret aérien. (archive)
L'acquisition du groupe irlandais vient renforcer les capacités du géant de Schindellegi dans le fret aérien. (archive)
03.11.2025, 07:59

Spécialisé dans le fret aérien, Eastway dispose de représentations dans 130 pays. La publication de son repreneur fait l'impasse sur les contours financiers de la transaction.

