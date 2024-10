Le logisticien Kühne+Nagel a encaissé au troisième trimestre des recettes de 6,5 milliards de francs, correspondant une progression de 19,3% sur un an, indique l'entreprise schwytzoise mercredi.

Le géant schwytzois du transport de marchandises a soigné sa rentabilité en plus de sa croissance entre juillet et fin septembre. (archive) ATS

ATS

Le résultat brut, soit les ventes après déductions des dépenses nettes pour les services de tiers, s'est inscrit à 2,19 milliards, en hausse de 5,2% sur un an, selon des chiffres non audités.

Le résultat opérationnel (Ebit) a crû de 2,0% à 455 millions de francs tandis que le résultat d'exploitation (Ebitda) a enflé de 3,3% à 661 millions de francs.

Le bénéfice net a progressé de 5,6% à 339 millions. Pour la première fois depuis la fin de la pandémie, l'Ebit et le bénéfice ont non seulement été améliorés par rapport à l'année précédente, mais également par rapport au trimestre précédent.

Les recettes dépassent les attentes des analystes du consensus AWP, par contre, les indicateurs de rentabilité (Ebitda et Ebit) manquent quelque peu les prévisions.

Le flux de trésorerie disponible a enflé d'un quart à 292 millions.

«Les solutions logistiques flexibles de Kühne+Nagel ont prouvé une nouvelle fois qu'elles constituent un avantage clair pour nos clients face aux difficultés dans les chaînes d'approvisionnement à l'échelle mondiale», s'est félicité Stefan Paul, directeur général de Kühne+Nagel, cité dans le communiqué.

En bonne voie pour les objectifs à moyen terme ___

Entre janvier et septembre, le taux de conversion, qui rapporte l'Ebit au résultat brut, a progressé à 19%. Cet indicateur de rentabilité était tombé à 15,6% au dernier trimestre 2023. A moyen terme, cette valeur doit atteindre 25 à 30%, selon les indications de la stratégie 2026. En mer et dans les airs, ce taux devrait dépasser 40%, tandis que les divisions Transport terrestre et Logistique contractuelle devraient atteindre des valeurs supérieures à 10%, selon des indications précédentes.

Concernant l'environnement de marché, la croissance est faible et les effets du conflit israélo-palestinien ont atteint un point d'orgue au troisième trimestre, a précisé l'entreprise. Les résultats sur neuf mois ont également été freinés par des effets de change négatifs et des coûts de restructuration non récurrents de 17 millions de francs, comptabilisés au 2e partiel.

Aucune prévision concrète n'est fournie pour l'ensemble de l'année.

ol