  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Logistique Kühne+Nagel rachète certaines activités de l'allemand Lohmöller

ATS

27.2.2026 - 07:43

Le logisticien Kühne+Nagel a racheté les activités de transport terrestre de l'entreprise allemande LSL-Lohmöller Spedition und Logistik. Le montant de la transaction n'est pas dévoilé.

Cette opération permet au groupe de se renforcer dans le transport terrestre (archives).
Cette opération permet au groupe de se renforcer dans le transport terrestre (archives).
ATS

Keystone-SDA

27.02.2026, 07:43

27.02.2026, 07:56

Cette acquisition renforce la présence européenne de Kühne+Nagel dans le transport terrestre, qui englobe les voies routières et ferroviaires, et plus spécifiquement dans le groupage, annonce vendredi le groupe schwytois dans un communiqué.

La division reprise a réalisé un chiffre d'affaires de 23,5 millions d'euros (21,5 millions de francs) l'an dernier et emploie 142 collaborateurs. L'opération, qui devrait être finalisée en mars sous réserve des autorisations requises, n'inclut pas les activités de logistique contractuelle, ni les services liés à l'industrie de Lohmöller.

Les plus lus

6 planètes en une soirée: ce spectacle gratuit ne reviendra pas avant 2040
Crans-Montana: «Ceux qui ont survécu vont devoir en gérer les stigmates»
Les employés de Migros outrés par une affiche «anti-loisirs»
1181 jours plus tard, Corinne Suter retrouve le goût du succès !
Ce qui va changer en Suisse dès le 1er mars
Avocats des Moretti: «personne n'a voulu cette tragédie»