  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Logisitique Kühne+Nagel signe un partenariat avec Sysmex

ATS

4.9.2025 - 08:16

Le géant de la logistique Kühne+Nagel a conclu un partenariat avec le spécialiste des appareils de diagnostic médical Sysmex Europe et sa filiale allemande, dans le cadre duquel le groupe schwytzois va ouvrir un centre de distribution pour son client.

Kühne+Nagel se renforce dans le secteur du contrat de logistique pour le domaine de la santé. (archive)
Kühne+Nagel se renforce dans le secteur du contrat de logistique pour le domaine de la santé. (archive)
ATS

Keystone-SDA

04.09.2025, 08:16

04.09.2025, 08:56

Avec cette opération, dont les détails financiers n'ont pas été chiffrés, Kühne+Nagel se renforce dans le secteur du contrat de logistique pour le domaine de la santé, a-t-il précisé jeudi dans un communiqué.

Le site de 10'000 m2 sera situé à Hambourg permettra au logisticien d'approvisionner une partie de l'Europe et l'ensemble de la région Europe, Moyen-Orient et Afrique et d'effectuer des livraisons urgentes par fret aérien au quotidien.

Sysmex Corporation est un groupe japonais de soins de santé spécialisé dans les systèmes d'analyse et les réactifs pour les diagnostics.

Les plus lus

Les investisseurs arabes provoquent des remous au bord du lac de Thoune
«J'avais peur» – Habitants et employés s'inquiétaient depuis longtemps
«J'ai senti que j'avais quatre personnes autour de moi, ils me touchaient...»
Voyant ses droits de douane menacés, Trump saisit la Cour suprême
Ce que l'on sait des garanties de sécurité envisagées pour l'Ukraine
«Gestion désastreuse et injuste» - Les boxeuses françaises privées de Mondiaux !