Aviation Airbus dépasse Boeing : l’A320 devient l’avion le plus vendu de l’histoire

ATS

14.10.2025 - 17:33

Le monocouloir 737 du constructeur américain Boeing, dont le premier exemplaire a été livré en 1968, a été détrôné en septembre par l'A320, du grand rival européen Airbus, entré en exploitation en 1988, selon les données respectives des deux groupes.

L'A320 devient l'avion le plus vendu au monde. Ici, un Airbus A320 d'easyjet. (archive)
L'A320 devient l'avion le plus vendu au monde. Ici, un Airbus A320 d'easyjet. (archive)
ATS

Keystone-SDA

14.10.2025, 17:33

14.10.2025, 17:42

L'avionneur américain a annoncé mardi sur son site internet avoir livré 55 avions en septembre, dont quarante 737 MAX – dernière version de la famille du 737. Cela porte le total à 12'254 exemplaires du 737 livrés depuis sa sortie, en incluant les versions d'affaires.

Mais, à fin septembre, Airbus avait livré 12'257 exemplaires de son A320 (versions d'affaires incluses), d'après les chiffres annoncés le 8 octobre. Les deux familles ont connu des mises à jour importantes depuis leurs tout premiers vols, en particulier au niveau des moteurs et de leurs composants pour réduire notamment leur consommation de carburant, leur volume sonore.

Aéronautique. Turkish Airlines annonce la commande de 225 avions Boeing

AéronautiqueTurkish Airlines annonce la commande de 225 avions Boeing

Mais les livraisons du 737 ont été brutalement interrompues pendant vingt mois dans le monde entier – davantage en Chine – après deux accidents du 737 MAX 8 en 2018 et en 2019, qui ont fait 346 morts. Sa production est actuellement plafonnée par le régulateur aérien (FAA) à 38 par mois depuis mars 2024, à la suite d'un incident en vol sur un 737 MAX 9 ayant fait quelques blessés légers.

6 579 avions commandés en septembre

La direction de Boeing, qui a engagé des mesures drastiques pour améliorer la qualité de la production, compte demander d'ici la fin de l'année l'autorisation de passer à 42 par mois, puis au-delà courant 2026. De son côté, Airbus a pâti ces dernières années de problèmes de moteurs et signalait encore fin juillet des «problèmes persistants d'approvisionnement en moteurs sur le programme A320».

Pour se rasséréner, Boeing peut néanmoins se réjouir d'avoir livré en septembre le 2.000e exemplaire du 737 MAX depuis sa sortie en 2017. C'est la compagnie irlandaise à bas coûts Ryanair qui l'a reçu, avec neuf autres exemplaires. Boeing a également livré en septembre sept 787 Dreamliner, trois gros porteurs 777 Fret et quatre 767 (deux Fret et deux ravitailleurs militaires). Le groupe a livré 160 avions au troisième trimestre et 440 depuis le début de l'année.

Aéronautique. Airbus réussit à livrer 61 avions en août malgré le creux estival

AéronautiqueAirbus réussit à livrer 61 avions en août malgré le creux estival

En septembre, il a engrangé 96 commandes brutes dont 32 pour des 737 MAX et 64 pour des 787 Dreamliner. Après annulations et conversions, les commandes nettes ressortent à 48 avions à fin septembre et à 870 depuis début 2025. Le carnet de commandes de la branche commerciale (BCA) contenait 6579 avions à fin septembre, soit plus de 600 milliards de dollars.

