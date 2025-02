Dans le canton de Vaud, l'abonnement annuel Mobilis sera proposé à moitié prix pour les jeunes jusqu'à 25 ans et les personnes âgées de 65 ans et plus, domiciliés dans le canton, indépendamment du nombre de zones choisies. La mesure initiale du gouvernement prévoyait une réduction forfaitaire fixe, équivalente à 50% d'un abonnement annuel Mobilis 2 zones en 2e classe.

Le gouvernement vaudois prévoit désormais une réduction de 50% sur l'abonnement annuel Mobilis junior et senior, quel que soit le nombre de zones choisies (archives). ATS

Keystone-SDA, sj, ats ATS

«A la suite des échanges en commission parlementaire l'automne dernier, le Conseil d'Etat a étudié une nouvelle version. L'objectif étant d'offrir aux personnes éligibles une réduction équitable, qu'elles résident en région urbaine ou périphérique», indique jeudi le gouvernement dans un communiqué. L'octroi de ces facilités tarifaires adaptées est prévu dès le 1er janvier 2026.

«Cette évolution permet d'assurer un soutien proportionnel et équilibré aux usagers, qu'ils résident en région urbaine ou périphérique, et un accès plus équitable aux transports publics pour l'ensemble des Vaudois», explique le Canton.

«Emblématique» du Plan climat

En juin 2024, le Conseil d’Etat a adopté un projet de loi modifiant celle du 11 décembre 1990 sur la mobilité et les transports publics (LMTP) et permettant la mise en œuvre des facilités tarifaires. Destinée aux jeunes et aux seniors, cette mesure se veut «emblématique» du Plan climat vaudois et est inscrite au Programme de législature.

«Elle a pour objectif d'encourager au report modal vers les transports publics et de soutenir le pouvoir d'achat des populations particulièrement impactées par le poids des dépenses de transport, en proportion du budget des ménages», rappelle le gouvernement.

Pour permettre le déploiement de cette mesure, le Conseil d'Etat soumet au Grand Conseil une révision de l'application du projet de modification de la LMTP. Ces facilités tarifaires seront financées par l'Etat et octroyées automatiquement lors de l'achat d'un abonnement annuel Mobilis par une personne éligible.