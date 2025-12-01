  1. Clients Privés
Etats-Unis L'activité industrielle reste plombée

ATS

1.12.2025 - 17:06

L'activité manufacturière a continué à se contracter le mois dernier aux États-Unis, selon un baromètre publié lundi, alors que la revitalisation du secteur figure au sommet des priorités du président Donald Trump.

L'indice publié par la fédération professionnelle ISM, basé sur les réponses d'un panel d'entreprises, s'est établi à 48,2%, marquant le neuvième mois de contraction de l'activité à la suite (50 étant la limite entre contraction et expansion).

C'est moins que ce que pronostiquaient les analystes, selon le consensus publié par MarketWatch.

D'après le communiqué, «67% des entreprises sondées ont rapporté qu'elles se concentraient toujours sur la maîtrise du nombre d'employés, plutôt que de songer à embaucher».

Ces industries pointent une nouvelle fois largement du doigt l'impact des droits de douane mis en place par le gouvernement.

Un cadre interrogé, issu de l'industrie des transports, explique ainsi anonymement que sa société a commencé à «mettre en place des changements durables en raison de l'environnement douanier». Il évoque une réduction du personnel et la délocalisation d'une partie de l'activité.

