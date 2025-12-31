  1. Clients Privés
Macro économie L'activité manufacturière chinoise en légère hausse en décembre

ATS

31.12.2025 - 07:47

L'activité manufacturière en Chine a remonté légèrement en décembre, selon des chiffres officiels diffusés mercredi, un constat positif au terme d'une année sinon morose pour l'activité de la deuxième économie mondiale.

L'indicateur a dépassé les prévisions (archives)
L'indicateur a dépassé les prévisions (archives)
ATS

Keystone-SDA

31.12.2025, 07:47

31.12.2025, 07:58

L'indice des directeurs d'achat (PMI) de l'activité manufacturière, qui reflète notamment le moral des milieux industriels, s'est établi à 50,1 en décembre, d'après le Bureau national des statistiques.

Pour la première fois depuis mars, ce chiffre est supérieur au seuil de 50 points qui traduit une expansion de l'activité.

L'indice dépasse grandement la prévision de 49,2 donnée par un panel d'économistes sondés par l'agence Bloomberg.

Par ailleurs, l'indice PMI non manufacturier, qui mesure l'activité dans des secteurs comme les services et le bâtiment, s'est établi à 50,2 en décembre, comme un sursaut après sa contraction de novembre – la première en près de trois ans.

Huo Lihui, du Bureau national des statistiques, a salué dans un communiqué «une amélioration générale de l'activité économique du pays», donnant des signes encourageants aux autorités pékinoises.

Car la deuxième économie mondiale fait face à une longue crise du secteur immobilier qui pèse sur les finances des collectivités locales et la consommation.

Indicateur clé de la consommation, les ventes au détail ont augmenté en novembre à leur rythme le plus lent depuis presque trois ans et la sortie des restrictions liées au Covid-19, selon des données officielles publiées.

Inverser cette tendance est devenue la priorité des autorités. Celles-ci ont annoncé mardi que 62,5 milliards de yuans (7,6 milliards d'euros) de plus seraient alloués en 2026 à un programme existant d'encouragement au remplacement de biens de consommation. Ces subventions concernent, entre autres, les réfrigérateurs, télévisions, machines à laver, automobiles et ordinateurs.

Les données publiées mercredi «indiquent un renversement partiel» concernant «la récente faiblesse des dépenses d'investissement et de l'activité dans le secteur de la construction», selon une note de Julian Evans-Pritchard, de Capital Economics.

Mais la croissance dans le secteur des services «reste faible», et celle de l'activité manufacturière est très dépendante des exportations, a-t-il averti. Et d'ajouter: «Les difficultés structurelles liées au déclin de l'immobilier et aux surcapacités industrielles devraient persister en 2026».

