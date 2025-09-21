  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

L’Inde dénonce la mesure Un visa à 100 000 dollars? Trump assume et précise sa taxe

ATS

21.9.2025 - 07:38

Les Etats-Unis ont clarifié samedi les conditions d'imposition des frais de 100'000 dollars pour des visas de travail très utilisés dans le secteur technologique, après les inquiétudes exprimées par l'Inde et des entreprises potentiellement affectées.

Le président américain Donald Trump avait annoncé cette mesure vendredi.
Le président américain Donald Trump avait annoncé cette mesure vendredi.
IMAGO/ZUMA Press Wire

Keystone-SDA

21.09.2025, 07:38

Les visas H-1B – dont les trois quarts des candidats approuvés sont des ressortissants indiens – permettent à des travailleurs étrangers aux qualifications précises (scientifiques, ingénieurs et programmateurs informatiques entre autres) de venir travailler aux Etats-Unis. Ces permis de travail sont d'une période initiale de trois ans, prolongeable à six ans.

Le président américain Donald Trump a annoncé vendredi cette mesure, qui s'accompagne de la création d'une carte de séjour «dorée» à un million de dollars, référence à la célèbre «carte verte» qui permet de vivre et travailler aux Etats-Unis, en signant les décrets dans le Bureau ovale.

Le ministère indien des Affaires étrangères a dit samedi redouter les «conséquences humaines» de cette mesure «en raison des perturbations» infligées «aux familles» et «espère» qu'elles «pourront être traitées de manière appropriée par les autorités américaines». La mobilité des talents a contribué au «développement technologique, à l'innovation, à la croissance économique» des deux pays, rappelle-t-il.

La principale organisation indienne du secteur technologique, la Nasscom, a dit samedi craindre pour la «continuité» de certains projets, en s'inquiétant de la rapidité de la mise en oeuvre de cette mesure, qui «crée une incertitude considérable pour les entreprises, les professionnels et les étudiants du monde entier».

La banque JP Morgan a confirmé à l'AFP avoir envoyé un message à ses employés invitant «les titulaires d'un visa H-1B (...) actuellement aux États-Unis» à «rester dans le pays et éviter tout voyage international jusqu'à ce que le gouvernement publie des directives claires en matière de déplacement».

«Prendre nos emplois»

La Maison Blanche a clarifié samedi les conditions d'imposition de ces frais de 100'000 dollars. «Il s'agit de frais à payer une seule fois qui ne s'appliquent qu'à la demande de visa. Ceux qui sont déjà titulaires de visas H-1B et se trouvent actuellement hors du pays ne devront pas payer 100'000 dollars pour rentrer», a précisé sur X la porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt. «Cela concerne uniquement les nouveaux visas et non pas les renouvellements ni les actuels détenteurs de ces visas», a-t-elle ajouté.

Le ministre du Commerce Howard Lutnick a insisté vendredi sur le caractère volontairement dissuasif de la mesure visant à «arrêter de faire venir des gens pour prendre nos emplois». Si les grandes entreprises de la technologie continuent à recruter des travailleurs étrangers, elles devront «payer 100'000 dollars au gouvernement et, ensuite, payer leur employé, ce n'est pas rentable», a-t-il expliqué.

Donald Trump affiche depuis son premier mandat sa volonté de limiter les visas H-1B afin de donner la priorité aux travailleurs américains. Le nombre de demandes de ce type de visa a nettement progressé ces dernières années, avec un pic d'acceptations en 2022 sous la présidence du démocrate Joe Biden.

Les Etats-Unis ont approuvé environ 400'000 visas H-1B en 2024, dont les deux tiers étaient des renouvellements. Les entrepreneurs de la tech – y compris l'ancien allié de Trump, Elon Musk – ont mis en garde contre les ciblage des visas H-1B, affirmant que les Etats-Unis n'ont pas suffisamment de main-d'oeuvre qualifiée sur place pour les besoins du secteur.

Les plus lus

Placées en maison de retraite, trois nonnes s’échappent et retrouvent leur couvent
Devant les tribunaux, le bras de fer entre Enthoven et la France insoumise
Trump réclame à la Justice des poursuites contre ses adversaires