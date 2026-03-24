L'agence de communication lausannoise Trio, ici avec son patron Michael Kamm, a fait don de ses archives à l'Etat de Vaud (archives). ATS

L'agence de communication lausannoise Trio a fait don de ses archives à l'Etat de Vaud. Déposé au sein de l'Iconopôle de la Bibliothèque cantonale et universitaire de Lausanne (BCUL), ce legs vise à «préserver et valoriser un fonds unique» qui témoigne de l'histoire de la publicité et de la communication en Suisse depuis les années 1960.

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Dans un communiqué diffusé mardi, l'Etat de Vaud relève «une démarche exceptionnelle», sachant qu'il est rare que du matériel communicationnel et publicitaire soit archivé. A l'issue de l'inventaire, un ensemble de 50 grands clients et 20 de plus petite taille a été retenu, parmi lequel on retrouve des marques comme IKEA, Couleur 3 ou encore Le Gruyère ainsi que deux «des clients phares» comme Kodak et Omega.

Les pièces dignes d'intérêt ont été archivées dans des espaces conçus à cet effet au sein du nouveau bâtiment de l'Unithèque de la BCUL. «Certains éléments devront encore être décontaminés et nettoyés avant de pouvoir être numérisés», précise le communiqué. Les archives seront ensuite accessibles à la communauté scientifique et au grand public.

Le fonds Trio représente 144 mètres linéaires de matériel. Il comprend plusieurs centaines d'affiches, des dépliants, des documents de suivi, des dossiers de présentation et d'autres documents spécifiques au monde de la communication.

«La variété du fonds est précieuse et d'intérêt tant pour les spécialistes en histoire de l'art, qu'en graphisme, en histoire des médias, en sociologie de la culture ou en histoire économique», relève Romain Guedj, responsable de l'Iconopôle, cité dans le communiqué.

Pour Michael Kamm, patron de l'agence Trio, «cette collaboration était l'opportunité parfaite de valoriser le travail de l'agence à travers les époques, tout en contribuant à la sauvegarde du patrimoine et à sa mise en valeur.»