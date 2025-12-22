  1. Clients Privés
Bonne récoltes, mais bas prix L'agriculture suisse a vécu une année de contrastes

ATS

22.12.2025 - 08:23

L'agriculture suisse a connu une année de contrastes. De bonnes récoltes ont permis de remplir les stocks, mais les prix bas à la production, la pression des importations et l'apparition de nouveaux ravageurs ont réduit le rendement de nombreuses exploitations.

Le secteur céréalier s'est redressé en 2025 après la crise des années précédentes. (archives).
Le secteur céréalier s'est redressé en 2025 après la crise des années précédentes. (archives).
ATS

Keystone-SDA

22.12.2025, 08:23

22.12.2025, 08:46

Selon la rétrospective annuelle publiée lundi par le Service d'information agricole, le bilan de la production végétale est positif: la récolte de légumes a été bonne et la branche céréalière s'est redressée.

Pour les pommes de terre et les fruits également, les rendements élevés ont permis de remplir les stocks – ce qui a toutefois entraîné une baisse des prix. En outre, les exploitations ont dû faire face à la pression des importations et à de nouveaux ravageurs comme le charançon de la betterave. Dans la viticulture, la crise s'est aggravée.

La quantité de lait a été supérieure à celle de l'année précédente, mais la pression sur les prix a augmenté. La saison d'alpage a été affectée par les maladies animales et les attaques de loups. La production de viande bovine a stagné et les importations ont augmenté, mais les producteurs de porcs ont pu tirer leur épingle du jeu. La récolte de miel a été supérieure à la moyenne.

