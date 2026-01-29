  1. Clients Privés
Campagne de dons L'Aide suisse à la montagne veut aider les entreprises du bois

ATS

29.1.2026 - 13:37

L'Aide suisse à la montagne a présenté jeudi sa nouvelle campagne, orientée vers les entreprises du bois. Son but est de maintenir l'emploi et de permettre aux habitants de continuer à vivre dans ces régions.

L'Aide suisse à la montagne espère récolter 1 à 1,2 million de francs lors de sa campagne de février, portée par le thème du bois. (Image d'illustration)
L'Aide suisse à la montagne espère récolter 1 à 1,2 million de francs lors de sa campagne de février, portée par le thème du bois. (Image d'illustration)
ATS

Keystone-SDA

29.01.2026, 13:37

29.01.2026, 14:07

Le secteur du bois est le troisième employeur en nombre d'emplois dans les régions de montagne, ont rappelé les intervenants devant la presse à Lausanne.

Seulement, les contraintes topographiques (accès à des terrains, éloignement), la concurrence étrangère et les marges serrées compliquent les lourds investissements pour les petites et moyennes entreprises. Il s'agit notamment d'acquérir des machines ou de rénover les ateliers de production pour rester compétitif.

L'Aide suisse à la montagne lancera sa campagne de dons auprès de la population du 2 au 14 février. Elle espère récolter 1 à 1,2 million de francs.

Souvent associée au soutien à l'agriculture, la fondation souhaite aussi par ce thème augmenter sa visibilité et son soutien au secteur des arts et métiers.

