En Allemagne, le nombre de chômeurs a dépassé en août la barre des 3 millions, une première depuis février 2015, signe de la persistance de la morosité conjoncturelle pesant sur le marché de l'emploi, selon des données officielles publiées vendredi.

En données brutes, 3,03 millions de personnes étaient sans emploi dans la première économie européenne, soit 46.000 de plus en un mois et plus de 153.000 sur un an, a indiqué l'Agence fédérale pour l'emploi. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Le taux de chômage, calculé en données corrigées des variations saisonnières (CVS), est quant à lui resté stable à 6,3%.

«Il s'est produit en août ce que nous attendions: en raison de la pause estivale, le nombre de chômeurs est passé au-dessus de la barre des 3 millions», a commenté la présidente de l'Agence fédérale pour l'emploi, Andrea Nahles, dans un communiqué.

La dernière fois qu'un mois d'août a dépassé les 3 millions de chômeurs remonte à 2010, selon les archives de l'Agence.

Ces chiffres bruts reflètent moins une tendance de fond qu'ils ne servent de référence dans le débat public: vendredi, le quotidien populaire «Bild» en a aussitôt fait sa une en ligne après sa publication.

«Le marché du travail reste marqué par la morosité économique des dernières années», selon Mme Nahles, alors que les entreprises annoncent en série des plans sociaux ou revoient leurs plans d'embauche à la baisse.

Certains secteurs comme la santé et la fonction publique «continuent d'afficher une croissance significative de l'emploi», pendant que «le recul se poursuit dans l'industrie manufacturière et le travail intérimaire», a-t-elle détaillé lors d'une conférence de presse.

Ces trois millions de chômeurs en août sont surtout «un constat d'échec face au refus de réformes de ces dernières années», a réagi dans un communiqué le président du patronat (BDA), Rainer Dulger.

Pour lui, l'Allemagne a besoin d'un véritable «automne des réformes».

Après un départ poussif au printemps, le gouvernement de coalition dirigé par le chancelier conservateur Friedrich Merz est attendu à la rentrée sur des réformes promises, notamment fiscales et sociales, pour relancer l'économie en berne.