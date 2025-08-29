  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Tourisme L'allemand Dertour boucle la reprise de Hotelplan

ATS

29.8.2025 - 12:23

Dertour n'a pas perdu de temps avant de boucler le rachat du voyagiste Hotelplan. Au lendemain du feu vert de la Commission de la concurrence (Comco), la fusion est déjà effective. Le groupe allemand annonce la mise en place d'une nouvelle équipe de direction.

Dertour a finalisé le rachat de quatre des cinq unités d'affaires du désormais ex-voyagiste de Migros, Hotelplan (archives).
Dertour a finalisé le rachat de quatre des cinq unités d'affaires du désormais ex-voyagiste de Migros, Hotelplan (archives).
ATS

Keystone-SDA

29.08.2025, 12:23

29.08.2025, 12:25

L'acquisition concerne quatre des cinq unités d'affaires du désormais ex-voyagiste de Migros, rappelle Dertour dans un communiqué. Les activités reprises sont les agences de voyage ainsi que l'organisation de voyages en Suisse, Allemagne et en Grande-Bretagne. Le montant de la transaction n'a pas été divulgué.

Rien ne devrait changer pour les clients, assure le géant allemand du voyage, lui-même contrôlé par le détaillant Rewe et propriétaire en Suisse des enseignes Kuoni et Helvetic Tours, puisque les marques «populaires» seront maintenues et continueront d'être développées. Tous les voyages planifiés seront maintenus, souligne le communiqué. Du côté des partenaires commerciaux de Hotelplan, les conditions resteront inchangées pour l'année en cours. L'élaboration de nouvelles clauses pour 2026 est en cours.

Les 2500 collaborateurs du groupe Hotelplan, répartis sur 238 sites dans 20 pays seront repris, avait indiqué le géant de la distribution Migros lors de l'annonce de la vente, en février dernier.

Les unités opérationnelles en Suisse, Allemagne et Grande-Bretagne seront rattachées à la filiale correspondante de Dertour dans chaque pays, afin de renforcer les marques locales. Les fonctions groupe d'Hotelplan seront transférées dans l'unité Dertour Suisse, est-il précisé. Par ailleurs, les activités fraîchement acquises seront intégrées à la plateforme technologique commune du groupe allemand.

Départ de la patronne d'Hotelplan

La fusion entraîne également des changements dans la structure de direction de Hotelplan. L'actuelle patronne du voyagiste, Laura Meyer, a décidé de poursuivre sa carrière hors du groupe. Elle quittera son poste à fin septembre. Le chef financier (CFO) et directeur général adjoint Markus Glesti assurera l'intérim durant douze mois avec le titre de responsable Hotelplan Group. Il supervisera le processus d'intégration.

Les autres membres de la direction de Hotelplan vont quitter l'entreprise à fin septembre. Il s'agit de Nicole Pfamatter, patronne de Hotelplan Suisse, de Torge Petersen, directeur opérationnel, et de Joe Ponte, directeur général de Hotelplan UK.

Stephanie Schulze, directrice générale de Dertour Suisse, chapeautera l'ensemble des activités helvétiques du groupe allemand, à la tête d'un comité exécutif bien étoffé. En plus de M. Glesti, il comptera les chefs des opérations Alexander Brändle et Verda Birinci-Reed, la directrice des ventes Annette Kreczy, le directeur de l'information Roman Wetli, le chef du numérique Niels Bartel, les CFO Olivier Weiss et Björn Eckardt, le responsable des ressources humaines Walter Jung ainsi que les directeurs de la communication Stephan Kurmann et Muriel Wolf Landau.

Outre-Rhin, la patronne de la filiale locale de Dertour, Sabine Jordan Glaab, dirigera uniquement le voyagiste Vtours que Hotelplan avait racheté en 2019. Quant à l'activité Hotelplan UK, elle sera sous la responsabilité de Francis Torilla, chef de Dertour en Grande-Bretagne.

Migros avait annoncé avoir finalisé les discussions concernant la cession du groupe Hotelplan à Dertour en février dernier. Dans le cadre de l'opération, le géant orange avait aussi cédé sa filiale Interhome, active dans la location d'appartements et de maisons de vacances à Hometogo, pour 150 millions de francs ainsi que des paiements différés d'un maximum de 85 millions.

La Comco n'a rien trouvé à redire au sujet de la reprise de Hotelplan par Dertour, estimant jeudi au terme d'un examen approfondi que cette transaction n'entravait en rien la concurrence en Suisse dans le secteur des offres de voyages.

Les plus lus

Une célèbre milliardaire suisse est décédée
Le Lausanne-Sport recevra un club mythique du foot italien à la Tuilière !
Un célèbre candidat de Koh-Lanta a rendu son dernier souffle
Il conduit sur 15 mètres... et s'en mord les doigts!
Ne cliquez pas sur ce message de la poste ou de DHL!
«L'un des plus grands génies contemporains» s’est éteint