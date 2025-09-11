  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Commerce de détail L'allemand Müller reprend dix surfaces des supermarchés Alnatura

ATS

11.9.2025 - 11:09

La disparition de l'enseigne Alnatura en Suisse va permettre au groupe Müller de s'étendre sur le marché helvétique. Dix surfaces délaissées par les supermarchés bio, exploités par la coopérative Migros Zurich, seront ainsi reprises par le détaillant allemand.

Migros abandonnera l'exploitation des filiales Alnatura d'ici la fin de l'année (archives).
Migros abandonnera l'exploitation des filiales Alnatura d'ici la fin de l'année (archives).
ATS

Keystone-SDA

11.09.2025, 11:09

11.09.2025, 11:58

Alnatura ne possédait des sites qu'en Suisse alémanique. Müller reprendra deux surfaces à Berne, deux autres à Zurich, celles de St-Gall, ainsi que les emplacements dans les communes zurichoises de Winterthour, Thalwil, Uster et Stäfa, indique mercredi Migros Zurich, qui a annoncé début juillet l'abandon de l'ensemble des 25 échoppes franchisées Alnatura d'ici au 30 décembre.

Quatre surfaces à Zurich seront conservées par Migros, dont celle située à la Limmatplatz, où se trouve le siège du géant orange en Suisse. Pour quatre autres sites à Bâle, Berne et Zoug, le bail arrivera à son terme et ne sera pas reconduit.

Des repreneurs «individuels» non précisés devraient se partager les sept autres emplacements à Bâle, Zurich, Lucerne et Soleure plus les sites zurichois de Bülach, Meilen et Wädenswil. Des négociations sont en cours, affirme Migros Zurich.

En février dernier, Migros avait présenté sa nouvelle stratégie, visant à se concentrer sur ses propres canaux de distribution, notamment pour les produits estampillés bio. Certaines succursales d'Alnatura fermeront plus rapidement, au cas où le personnel disponible ne serait pas suffisant pour assurer le bon fonctionnement de l'échoppe, précise le communiqué. Cela concerne déjà les sites de Zurich Niederdorf (centre historique) et Wädenswil, qui disparaîtront à la fin du mois.

Les 260 collaborateurs d'Alnatura se verront proposer un emploi chez Migros Zurich, rappelle le grand distributeur. Les produits Alnatura resteront dans les rayons du géant orange.

Les plus lus

Haute-Savoie: la police trouve un corps dans un sac au bord d'une route
«La peur est là et elle ne s'en va pas» - Un terrible fléau ronge le Pérou
Le «Prince des ténèbres» rattrapé par l’affaire Epstein
Cécile de France dans le piège de l'IA: «Il faut se réveiller tout de suite»
Le prince Harry s'exprime après avoir enfin revu son père
«C'était étrange, effrayant, presque apocalyptique»