  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Durabilité L'alliance bancaire pour le climat annonce l'arrêt de ses activités

ATS

3.10.2025 - 12:20

La Net-Zero Banking Alliance (NZBA), programme onusien de neutralité carbone du secteur bancaire, a annoncé vendredi l'arrêt de ses activités. Le numéro un helvétique UBS s'était retiré en août dernier.

UBS, pourtant membre fondatrice de la Net-Zero Banking Alliance (NZBA) en 2021, s'est retirée de l'organisation cet été (archives).
UBS, pourtant membre fondatrice de la Net-Zero Banking Alliance (NZBA) en 2021, s'est retirée de l'organisation cet été (archives).
ATS

Keystone-SDA

03.10.2025, 12:20

03.10.2025, 12:23

La NZBA avait été lancée en 2021 dans le cadre de l'Initiative financière du programme des Nations unies pour l'environnement (UNEP-FI), afin d'inciter les banques à prendre des mesures concrètes pour réduire l'empreinte carbone de leurs prêts et investissements et à jouer un rôle clé dans la transition vers une économie neutre en carbone. Le contexte est désormais moins favorable pour la défense du climat en Europe et aux États-Unis.

UBS, l'un des membres fondateurs, avait annoncé début août se retirer de cette alliance, tout en saluant son «rôle précieux». La banque aux trois clés assurait alors que son ambition d'être un acteur de premier plan dans la durabilité restait intacte.

De l'autre côté du Jura, BNP Paribas, Crédit agricole, Société Générale, Crédit mutuel, le groupe BPCE (rassemblant les Banques populaires et les Caisses d'épargne) et la Banque postale faisaient par exemple partie de ce groupe, qui a compté à son pic jusqu'à près de 150 membres.

L'alliance avait mis en pause ses travaux fin août dans l'attente du résultat de ce vote.

Les banques du monde entier «peuvent continuer à utiliser» les travaux et les lignes directrices de l'alliance, précise un porte-parole, à même de «les aider à élaborer et à mettre en oeuvre leurs propres plans de transition vers la neutralité carbone».

Défections outre-Atlantique

Le club avait subi plusieurs défections depuis la fin d'année dernière, après l'élection à la présidence des États-Unis de Donald Trump, qui a notamment promis de «forer à tout-va», une formule devenue un de ses slogans de campagne ("We will drill, baby, drill").

Six grandes banques américaines avaient quitté la NZBA dans la foulée: Goldman Sachs, Wells Fargo, Citi, Bank of America, Morgan Stanley et JPMorgan Chase, suivies par des banques canadiennes, dont la Banque royale du Canada (RBC), et japonaises, comme Sumitomo Mitsui Financial Group et Mizuho.

Les membres de la NZBA avaient également revu à la baisse au printemps leurs ambitions communes.

Sous couvert de «flexibilité», l'alliance avait effectué une mise à jour sémantique diluant son objectif initial: les «directives» étaient devenues de simples «orientations» quand les «exigences» avaient été remplacées par des «recommandations», selon des documents internes consultés par l'AFP.

Les plus lus

Statue satirique réinstallée : Donald Trump va-t-il devenir furax ?
«Sentiment d’être violée» - Un urologue défraie la chronique !
Cette commune encaisse 100'000 francs d'amendes par jour!
Coup de théâtre en France: Lecornu crée la surprise
La colère de Cyprien Sarrazin : «On est de la chair à canon»
Nouveau variant «Frankenstein» du Covid: ce qu'il faut savoir