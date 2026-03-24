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Quatre mesures à prendre Voilà comment la Suisse peut assurer son approvisionnement en électricité 

ATS

24.3.2026 - 06:39

La Suisse sera en mesure d'assurer son approvisionnement en électricité même en hiver après la fermeture de ses centrales nucléaires. C'est ce que révèle une analyse réalisée par 50 experts du groupe énergétique argovien Axpo. Toutefois, selon cette étude, la Suisse doit de toute urgence prendre quatre mesures importantes, quelle que soit la stratégie adoptée à long terme.

L'une des quatre mesures est de mettre en place des conditions-cadres appropriées pour les centrales à gaz actives sur le marché afin de garantir l'approvisionnement en électricité du pays.
L'une des quatre mesures est de mettre en place des conditions-cadres appropriées pour les centrales à gaz actives sur le marché afin de garantir l'approvisionnement en électricité du pays.
KEYSTONE

Keystone-SDA

24.03.2026, 06:39

Premièrement, la Suisse devrait prolonger la durée d'exploitation des centrales nucléaires existantes afin de laisser suffisamment de temps pour le développement d'autres technologies. C'est ce qu'indique un communiqué publié mardi par Axpo.

Deuxièmement, les subventions fédérales devraient à l'avenir bénéficier en priorité au développement de l'électricité hivernale plutôt qu'à celui de l'électricité estivale. Troisièmement, il faut accélérer le développement de l'énergie éolienne en Suisse, car son potentiel est élevé. Quatrièmement, il faut mettre en place des conditions-cadres appropriées pour les centrales à gaz actives sur le marché afin de garantir l'approvisionnement en électricité du pays.

Nouvelles centrales nucléaires

Pour couvrir à long terme les besoins en électricité, les experts d’Axpo envisagent deux scénarios. Le premier consiste en un mix équilibré entre énergie hydraulique, davantage de photovoltaïque, nettement plus d’éolien ainsi que de quelques centrales à gaz en tant que complément flexible.

Ces dernières répondent à la demande croissante de production flexible due au développement des énergies renouvelables. De plus, elles garantissent l'approvisionnement hivernal en cas de conditions météorologiques critiques.

Dans le scénario 2, la Suisse opte pour la construction de deux nouvelles centrales nucléaires, qui fonctionneront en synergie avec d'autres technologies, telles que l'hydraulique, davantage de photovoltaïque, davantage d'éolien et également des centrales à gaz.

Le scénario 2 n'est «pas une priorité» pour l'entreprise, écrit Axpo, qui exploite les centrales nucléaires de Beznau I et II et détient une participation substantielle dans deux autres.

Bonus pour l'électricité hivernale

Lors d’une conférence de presse organisée l’année dernière sur le Moléson (FR), le conseiller fédéral et ministre de l’Energie Albert Rösti a qualifié la sécurité de l’approvisionnement énergétique de la Suisse comme l’un des principaux objectifs stratégiques de son département.

Il espère que les projets d'accélération des procédures seront acceptés. Le Parlement a adopté en automne celui concernant le développement de la production. Le Conseil fédéral a aussi annoncé en automne son intention d'augmenter fortement la production d'électricité solaire d'ici 2030 et d'introduire un bonus pour l'électricité d'hiver pour les grandes installations.

Le 11 mars, le Conseil des Etats a décidé de supprimer dans la loi l’interdiction de construire de nouvelles centrales nucléaires en Suisse. Le Conseil national doit encore se pencher sur cette question.

Le solaire «sous-estimé»

Dans une prise de position, l'association suisse de l'industrie solaire Swisssolar qualifie l'analyse d'Axpo de contribution importante au débat sur la politique énergétique. Elle estime toutefois que ces rapports sous-estiment le dynamisme et la rentabilité des énergies renouvelables.

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