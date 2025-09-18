  1. Clients Privés
Chômage partiel 4'000 personnes touchées : l'arc jurassien durement frappé par les droits de douane 

ATS

18.9.2025 - 16:19

L'économie de l'arc jurassien souffre particulièrement des droits de douane imposés par les Etats-Unis. Le recours au chômage partiel est important.

Dans le canton du Jura, depuis début septembre, plus de 100 entreprises, employant 4000 personnes, ont déposé des demandes de chômage partiel. Cela concerne environ 10% de la population active du canton. (Image d'illustration)
Dans le canton du Jura, depuis début septembre, plus de 100 entreprises, employant 4000 personnes, ont déposé des demandes de chômage partiel. Cela concerne environ 10% de la population active du canton. (Image d'illustration)
KEYSTONE

Keystone-SDA

18.09.2025, 16:19

Dans le canton du Jura, depuis début septembre, plus de 100 entreprises, employant 4000 personnes, ont déposé des demandes de chômage partiel. Cela concerne environ 10% de la population active du canton.

Ces chiffres sont cités par les journaux de Tamedia, qui se sont entretenus avec le ministre jurassien de l'économie Stéphane Theurillat (Centre).

Le conseiller d'Etat met en garde contre le risque de dommages irréparables pour l'économie si des solutions rapides ne sont pas trouvées par rapport à la situation douanière.

Interrogé par l'agence de presse Keystone-ATS, le service de communication du canton confirme que des entreprises ont demandé le chômage partiel pour environ 4000 personnes. Mais toutes ne sont pas actuellement en chômage partiel.

Branches exportatrices

L'économie jurassienne est fortement touchée parce qu'une grande partie de ses entreprises sont actives dans l'horlogerie, la technologie ou l'industrie des machines, expliquent les journaux de Tamedia.

Ces secteurs étaient déjà sous pression avant l'augmentation des droits de douane américains, notamment à cause de la baisse de la demande chinoise, de la faiblesse de la conjoncture chez d'autres clients ou de la force du franc suisse.

L'économie francophone bernoise également touchée

L'économie francophone bernoise est touchée «avec la même intensité» que les entreprises jurassiennes et neuchâteloises, explique à Keystone-ATS le directeur de la Chambre d'économie publique Grand Chasseral Patrick Linder. Il ne dispose toutefois pas de chiffres relatifs au Jura bernois, qui sont noyés dans les statistiques cantonales.

Pour l'ensemble du canton de Berne, 102 entreprises ont déposé des demandes de chômage partiel durant le mois d'août, pour un total de 2347 personnes. S'y sont ajoutées 22 autres entreprises entre le 1er et le 11 septembre, avec 510 collaborateurs concernés, détaille la Direction de l'économie, de l'énergie et de l'environnement.

Lorsque l'annonce des droits de douane américains est tombée, certains secteurs comme l'horlogerie connaissaient des difficultés depuis plus d'une année. Comme dans le canton du Jura, ces entreprises devaient déjà faire face à la baisse de la demande chinoise et à la faiblesse de la conjoncture.

La décision du Conseil national d'approuver jeudi un projet parlementaire visant à verser les indemnisations en cas de chômage partiel durant 24 mois – contre 12 mois extensibles à 18 mois aujourd'hui – constitue «le minimum attendu», selon Patrick Linder. Mais d'autres mesures devront être prises.

Soutien du Seco demandé

Stéphane Theurillat cherche de son côté à discuter avec le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco) afin d'obtenir plus de moyens pour l'assurance-chômage et les offices régionaux de placement. Le système dans le canton est «à la limite de la surcharge».

Le service de communication du canton du Jura confirme vouloir contacter le Seco pour voir si un soutien supplémentaire est possible pour les entreprises, au-delà du chômage partiel.

Chute des exportations

Depuis le 1er août, les exportations suisses vers les Etats-Unis se voient imposer des droits de douane de 39%. Le mois dernier, la baisse drastique de la demande américaine a fait chuter d'un cinquième les exportations vers ce pays, selon les chiffres du Département fédéral des finances (DFF) et de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) publiés jeudi.

La contraction américaine, qui ramène les exportations vers ce pays au plus bas niveau enregistré depuis 2020, est avant tout à mettre sur le compte de la chimie-pharma et des montres.

Au début du mois, le Seco avait toutefois souligné ne pas encore avoir constaté d'évolution dramatique sur le marché du travail suisse en rapport avec les droits de douane américains. En août, le chômage partiel avait même légèrement baissé. Ce mois-là, la plupart des entreprises ont encore justifié leurs demandes par des difficultés conjoncturelles.

4'000 personnes touchées : l'arc jurassien durement frappé par les droits de douane